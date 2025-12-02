自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

步姐快來台灣！ 濱崎步不卑不亢被讚強者風範

中國動員政治、經濟、文化等各方面對日本進行抵制，連日本天后級人物濱崎步的演唱會也遭殃。（翻攝自濱崎步臉書）中國動員政治、經濟、文化等各方面對日本進行抵制，連日本天后級人物濱崎步的演唱會也遭殃。（翻攝自濱崎步臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕步姐真的太帥氣了！美女醫師許書華1日在臉書發文力挺日本天后濱崎步，「原定上個月29日演唱會，大家心知肚明的『不可抗力因素』（疑似受到中日關係的影響），在最後一刻被宣布取消，面對這種因為外界敏感因素導致的重大挫折，一般人難免失落或憤怒，但步姐的選擇，真正定義了什麼叫巨星的格局與風範。」

許書華誇讚濱崎步沒有對外抱怨，沒有低頭嘆氣，而是選擇在隔天晚上，帶著樂隊和舞者，站在那片空無一人的1萬4千個座位前，抬頭挺胸、兢兢業業地完成了一場完整、高水準的演出，她感動說：「這份精神，就是最好的詮釋：不卑不亢！」

「即使環境充滿壓力、被要求取消，她依然用專業的態度，堅守對舞台的承諾；她不是在表演給誰看，而是在兌現對音樂的熱愛」，許書華說，步姐將所有的愛與支持化為舞台能量，用熱情跨越了所有的距離與障礙。

許書華認為，真正的強大，是面對逆境時，依然能挺直腰板，不因外界壓力而妄自菲薄，也不因挫折而驕傲自棄，「面對強權，據之以理的一方，依然能保有自己的格局與力量，展現無聲的抗衡，這是強者風範，佩服！步姐快來台灣！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中