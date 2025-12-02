步姐快來台灣！ 濱崎步不卑不亢被讚強者風範

中國動員政治、經濟、文化等各方面對日本進行抵制，連日本天后級人物濱崎步的演唱會也遭殃。（翻攝自濱崎步臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕步姐真的太帥氣了！美女醫師許書華1日在臉書發文力挺日本天后濱崎步，「原定上個月29日演唱會，大家心知肚明的『不可抗力因素』（疑似受到中日關係的影響），在最後一刻被宣布取消，面對這種因為外界敏感因素導致的重大挫折，一般人難免失落或憤怒，但步姐的選擇，真正定義了什麼叫巨星的格局與風範。」

許書華誇讚濱崎步沒有對外抱怨，沒有低頭嘆氣，而是選擇在隔天晚上，帶著樂隊和舞者，站在那片空無一人的1萬4千個座位前，抬頭挺胸、兢兢業業地完成了一場完整、高水準的演出，她感動說：「這份精神，就是最好的詮釋：不卑不亢！」

請繼續往下閱讀...

「即使環境充滿壓力、被要求取消，她依然用專業的態度，堅守對舞台的承諾；她不是在表演給誰看，而是在兌現對音樂的熱愛」，許書華說，步姐將所有的愛與支持化為舞台能量，用熱情跨越了所有的距離與障礙。

許書華認為，真正的強大，是面對逆境時，依然能挺直腰板，不因外界壓力而妄自菲薄，也不因挫折而驕傲自棄，「面對強權，據之以理的一方，依然能保有自己的格局與力量，展現無聲的抗衡，這是強者風範，佩服！步姐快來台灣！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法