娛樂 最新消息

婚宴選在明年情人節！孫協志、夏宇童將於台北宴客 經紀人證實了

孫協志（右）與夏宇童將在明年舉辦婚宴。（翻攝臉書）孫協志（右）與夏宇童將在明年舉辦婚宴。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕47歲的孫協志與小11歲的夏宇童交往多年，今年3月3日低調完成結婚登記後，外界不時傳出雙方「做人成功」的消息，但兩人均已多次否認。近日則再傳喜訊，根據《三立新聞網》報導據圈內人士透露，小倆口已敲定將於明年2月14日情人節，在台北某知名飯店補辦婚宴。由於夫妻倆在演藝圈人緣深厚，受邀名單相當龐大，預估桌數可能超過50桌，整場花費上看百萬元。

回顧今年3月，夏宇童在升格人妻後出席活動時曾被問到婚宴規劃，她坦言當時完全沒有準備，「登記是突然覺得好像可以，所以很多事情都沒有計畫，也還沒開始找。」她也分享新婚後的甜蜜心境，笑稱兩人彷彿重新進入熱戀，「登記完他就要出外景，我瞬間很捨不得，原來登記真的會有差別，滿有趣的。」

如今登記滿9個月，據悉兩人決定選在浪漫的情人節與親友共同見證幸福。對此，記者向雙方經紀人求證，夏宇童經紀人表示婚宴消息屬實，並透露地點確定在台北，「他們是近期才做出決定。」至於媒體採訪安排，經紀人則說當天不開放媒體入場，「因為考慮到滿多賓客，不是圈內人，加上因為辦中午，時間很短又過年前，真的怕現在不好控制，所以拍謝。」

