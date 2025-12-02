自由電子報
娛樂 最新消息

堵2小時砍傷夜店大亨夏天倫 凶嫌攜械投案仍羈押禁見

〔記者張文川／台北報導〕有「夜店大亨」之稱的夏天倫，前天傍晚與女友在民生東路三段的大樓地下停車場遭人尾隨襲擊，持辣椒水及利鈍器襲擊，持刀凶嫌林宇鋐行凶後棄車逃逸，40分鐘後到派出所投案；昨傍晚移送台北地檢署複訊，檢方向台北地院聲請羈押禁見，今獲法官裁准。

警方調查，林男等人前天下午3時許就在夏天倫內湖住處外埋伏，一路尾隨到民生東路三段停車場，又在車內等了約2小時，等到夏天倫與女友從停車場離開時，才動手攻擊，造成夏天倫左手臂被割傷，手、眼部均有腫脹，女友眼部瘀腫，動手後林男把開來的車輛留在現場，2人徒步逃逸。

40分鐘後，持刀行凶的林男主動到派出所投案，警方帶他返回停車場，在車內起獲刀械、棍棒、辣椒水。

轄區警松山分局與台北市刑大組成專案小組，調閱監視器影像，鑑識中心支援現場鑑識，報請北檢指揮偵辦，研判為預謀犯案。

據指出，林宇鋐有詐欺前科，他投案供稱是夏天倫的員工，因不滿夏的行事風格，且被無故資遣而挾怨報復。林對於犯案過程細節和共犯等情均不願透露，現場車輛是朋友入獄前交由他保管。辦案人員在林的手機內查知一組律師電話，來源待查。

北檢昨複訊後認為林男涉殺人未遂，有共犯在逃未到案，有勾串、逃亡之虞，向北院聲請羈押禁見，法官開庭後裁准。

夏天倫是台灣酒店業傳奇人物「夏董」夏承榮的長子，與弟弟夏天浩在北市東區開設多家夜店，兄弟倆被業界稱為「夜店王」，夏天倫與有「貴婦版大S」之稱的黃廉盈2021年離婚，當時夏天倫指黃廉盈偷兩女兒紅包，要黃廉盈拿掉貫夫姓。

夏天倫日前曾開記者會澄清與前妻訴訟糾紛始末，沒多久就發生這起設伏攻擊事件。

夏男案發獲救後，在IG限時動態曬出坐在醫院病床照片表示：「沒有影射任何人是幕後主使」，但強調只要牽涉到家人或親友，他都會挺身而出。

黃廉盈昨晚也發IG限時動態發聲，表示2人已離婚5年，「他的私人生活我不做評論，也請不要做未經查證的聯想。」

