自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

前員工稱不滿被資遣行兇 夏天倫最新發聲

夏天倫前天傳出遭人砍傷。（翻攝自IG）夏天倫前天傳出遭人砍傷。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕47歲夏天倫有「夜店大亨」之稱，前天傍晚遭到至少2名男子以辣椒水及利、鈍器襲擊，其中一名林姓嫌犯在半小時後前往派出所投案，交出刀械、棍棒、辣椒水，他自稱夏天倫的前員工，不滿被資遣才會動手教訓，但說詞避重就輕，警方還在釐清共犯身分、背後教唆等相關案情。

警方昨將涉嫌打傷夏天倫的林姓男子（圖中），移送至北檢複訊。（記者王定傳攝）警方昨將涉嫌打傷夏天倫的林姓男子（圖中），移送至北檢複訊。（記者王定傳攝）

夏天倫是台灣酒店業傳奇人物「夏董」夏承榮長子，與弟弟夏天浩在北市東區開設多家夜店，兄弟倆被業界稱為「夜店王」，夏天倫與有「貴婦版大S」之稱的黃廉盈2021年離婚，當時夏指黃廉盈偷兩女兒紅包，要當時仍掛夫姓的「夏黃廉盈」拿掉夫姓，夏天倫日前曾開記者會澄清與前妻訴訟糾紛始末，前天即傳出遭人設伏攻擊。

稍早夏天倫在Threads發布正式聲明，全文如下：

針對近日社會關注的案件與部分媒體提及的不實資訊，我在此提出正式聲明：首先，嫌犯林宇鋐從未在我所創辦、經營或參與的任何公司或場館任職；他絕非、也從未是我方的任何形式員工。 所有新進人員皆需通過嚴謹審查程序，並由相關單位永久保存完整紀錄，此可清楚證明其與我方並無勞雇關係。其次，就本案而言，林宇鋐為涉嫌參與對我進行預謀伏擊、意圖殺害未遂之嫌疑人之一，其行為疑似具備計畫性的犯罪行為。此為目前偵查單位所掌握的客觀事實。我對任何形式的暴力行為、以及任何具組織性或計畫性的犯罪行為表達最強烈的譴責。同時，我深深感謝所有執法與調查單位在本案中投入的努力，並全力支持司法釐清真相。期盼所有涉案者最終皆能接受法律最嚴正且完整的制裁。

 

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中