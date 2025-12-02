自由電子報
娛樂 最新消息

台灣女孩成為日本經典！《扶桑花女孩》角色真實背景曝

《扶桑花女孩》松雪泰子（右）飾演舞蹈老師。（華映提供）《扶桑花女孩》松雪泰子（右）飾演舞蹈老師。（華映提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日片《扶桑花女孩》將在台推出4K修復版，松雪泰子演活空降煤礦小鎮的舞蹈老師，並以此片登上影后，3個月內每天接受6至8小時的草裙舞及大溪地舞特訓，甚至把扮演學生的女孩們的舞步也一併掌握，令導演李相日大為讚嘆。

松雪泰子在1993年以日劇《白鳥麗子》走紅，擅長透過角色呈現女性在逆境中的選擇與力量；她在《扶桑花女孩》中飾演舞蹈老師「平山圓香」，原本心不甘情不願的她，在和女孩們朝夕相處後，逐漸被她們的熱情與決心打動。

《扶桑花女孩》松雪泰子（右）飾演舞蹈老師。（華映提供）《扶桑花女孩》松雪泰子（右）飾演舞蹈老師。（華映提供）

接下《扶桑花女孩》後，松雪泰子除了揣摩平山圓香外表強悍、內心柔軟的角色反差，還被要求必須練出舞者的體態，她說：「我只有在小學時練過1年芭蕾舞，所以訓練過程充滿了痛苦與挫折，草裙舞必須將上半身和下半身分開運用，真的非常辛苦，不過有很多對骨盆有益的動作，我還因此練出了肌肉也算是意外收穫。」

而《扶桑花女孩》與台灣有著意外的淵源，松雪泰子飾演的平山圓香原型人物早川和子是出生於台灣，她在搬回日本後又前往夏威夷學舞並受邀前往福島教舞，是常磐音樂舞蹈學院的奠基者。

《扶桑花女孩》松雪泰子（左）飾演舞蹈老師，右為蒼井優。（華映提供）《扶桑花女孩》松雪泰子（左）飾演舞蹈老師，右為蒼井優。（華映提供）

今年93歲的她現在仍持續在常磐音樂舞蹈學院教學生跳舞，她笑稱《扶桑花女孩》上映後，很多女孩都找上她表示想學草裙舞，但電影畢竟是電影，編劇把她塑造得非常豪邁直爽，所以和本人形象有所差異。

另外，片中小鎮居民為打造夏威夷度假村，特地從台灣進口運來椰子樹到福島，增添度假村的南國風情，當椰子樹無法適應東北的嚴寒時，讓全村總動員尋找暖爐，想盡辦法讓台灣來的椰子樹存活的橋段，被視為最具代表性的情節之一。

《扶桑花女孩- 4K修復版-》將於12月5日在台上映。

