趙少康沒欺負我！ 楊月娥首發聲

知名主持人楊月娥。（翻攝自楊月娥臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕近日傳出2位親藍媒體人陳揮文、「歷史哥」李易修先後失去主持工作，引發輿論譁然，就在陳揮文於飛碟電台「被離職後」，另1位該電台主持人楊月娥，也在陳揮文發文底下留言：「沒事，我也是被離職喔！」引起外界熱議。

今（2）日一早，楊月娥在臉書發文表示：「趙先生（指中廣前董事長趙少康）沒有欺負我喔！當初被離職有時空背景因素，在中廣是政策改變停止外製節目，在飛碟是電台要轉型，剛巧2次被離職都在趙先生旗下。」楊月娥接著又說，其實後來還有三立的《健康有方》，「我也是被離職餒！」

中廣前董事長趙少康。（資料照）

楊月娥說，因為陳揮文飛碟主持19年的節目熄燈，舊事重提被詢問，「我和陳揮文一樣，都心存感謝，有舞台、有收入、有發揮，沒有誰虧待誰，緣盡了就轉身，舞台上還會有別人，位子就這些，你不退，年輕人怎麼上位。」

楊月娥臉書全文

趙先生沒有欺負我喔！

當初被離職有時空背景因素

在中廣是政策改變停止外製節目

在飛碟是電台要轉型

剛巧兩次被離職都在趙先生旗下

其實後來還有三立的「健康有方」

我也是被離職餒！

因為陳揮文飛碟主持19年的節目熄燈，舊事重提被詢問，我和揮文一樣，都心存感謝，有舞台、有收入、有發揮，沒有誰虧待誰，緣盡了就轉身，舞臺上還會有別人，位子就這些，你不退，年輕人怎麼上位。

如果你看過人生風景

機運和健康，你想選那個？

如果你站在更高的視野

利人和利己，什麼多一點？

29年前我在慈濟大愛台

播閩南語新聞

在生產前劃下句點，上人牽著我的手說：好好照顧孩子，謝謝妳。

至今還記得那一天的畫面

滿心溫暖與感謝

每個人句點的方法不同

有人很直接，不講情面

有人很溫暖，顧及感受

但結果都是一樣的

就是結束囉！

主持人的工作，不需要交接

結束與開始都是常態

與好久不見的化妝師美珍小聚

她帶我參觀靜思堂，看看關渡平原，舒暢呀！慈濟已非當年，做的更多、更國際、更周全，這是值得追逐的未來。

華麗轉身

我已在職場工作40年

還有剩餘價值可實現

和女兒盧妍蓁

一起主持podcast 「楊肉盧」

創作「阿娥勸世」

主控權在自己手上

自媒體/創作者

是現在才有的幸運

自帶光芒的展現

不用討好誰？愛聽就追隨

經營電商line社群帶貨

認真選品，自負盈虧

養活自己，先利他再利己

再也不會被離職，除非自己不想幹

我是曾被離職，但我從未背棄

因為我就是最好的自己

這溪無蝦別溪釣，餓不死的啦！

60歲的視野，很開闊

