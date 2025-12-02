郭富城以個人基金捐400萬 救援宏福苑災後重建

香港大埔宏福苑大火已造成至少151人罹難。道士1日在災難現場旁舉行路祭法會，超渡亡魂，祈求逝者安息。（路透社）

〔記者林南谷／綜合報導〕香港大埔宏福苑世紀惡火造成的傷亡人數持續攀升，截至1日下午已確認151人不幸罹難，76人受傷，另有40多人仍然失聯。

《星島日報》報導，保良居（1878年11月8日在香港成立的慈善團體）在官方社交平台發文，衷心感謝保良局永恆愛心之星、資深港星郭富城，以郭富城國際關愛慈善基金捐出100萬港幣（約400萬台幣）給「保良局扶弱基金-支援宏福苑火災居民專項戶口」，支援宏福苑火災救援及災後重建工作。

郭富城捐出400萬救援宏福苑大火災後重建。

報導指出，保良局亦成立「支援宏福苑火災居民專項戶口」，誠邀各界踴躍捐助，以行動體現香港守望相助的精神，與受災家庭並肩同行、共渡難關。

此外，隨著調查深入，這場災難的人禍輪廓也逐漸清晰，香港政務司司長陳國基證實，大樓外牆使用的防護網樣本中，有多處未達防火標準，痛批承建商「為了賺錢犧牲人命」。

綜合港媒與《美聯社》報導，這場大火之所以在短時間內迅速蔓延並波及7棟大樓，關鍵原因在於外牆整修工程所使用的物料。陳國基指出，初步檢測顯示低樓層的防護網符合規定，但調查人員隨後深入高樓層與難以觸及的區域採樣，發現20個樣本中有7個未達阻燃標準。

