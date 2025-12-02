劉亞仁躲過牢獄現身上海夜店 小粉紅怒：還敢來

劉亞仁曾獲多座百想藝術大賞、青龍電影獎等獎項，2023年爆出使用多達4種毒品，重創演藝路。（翻攝自X）

〔記者林南谷／綜合報導〕39歲南韓影帝劉亞仁因涉嫌長期非法濫用多種麻醉藥物與吸食大麻，7月被判有期徒刑1年，緩刑2年並罰款200萬韓圜（約4萬台幣）躲過牢獄之苦，雖重創演藝路，但似乎不影響他享受生活。

前（30）天有網友目擊劉亞仁現身上海FOUND 158廣場Reborn酒吧，期間與多名健碩男子親密互動，劉亞仁隨著音樂與男子摟抱、貼臉親吻等，非常享受，知情者更私下透露，劉亞仁現任男友就是上海人。

由於中國嚴禁藝人涉毒，不少網友對於劉亞仁到中國狂歡驚訝留言：「什麼亂七八糟，穿的啥」、「一身毒，遠離，髒死了，還出來禍害別人」、「我就說我記得他吸毒，這種人還敢來中國，媒體還敢發他」等等。

劉亞仁2023年1月被爆在美國吸食大麻、教唆他人一起用毒，被發現後還幫助共犯潛逃、教唆毁滅證據。劉亞仁涉違法濫用藥物遭調查外，去年7月又爆性侵風波，遭某男子控訴於私人住宅中熟睡時被性侵，但劉亞仁透過律師否認，最後性侵案以證據不足不起訴。

此外，今年4月劉亞仁憑《終極對奕》入圍南韓「第23屆導演選擇獎」影帝，一度引發爭議。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

