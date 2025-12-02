夜店大亨夏天倫遇襲遭砍 前妻「貴婦版大S」發聲切割

在時尚圈有「貴婦版大S」之稱的黃廉盈，是「夜店大亨」夏天倫前妻。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「夜店大亨」之稱的47歲夏天倫，前天傍晚遭至少2名男子以辣椒水及利、鈍器襲擊，其中林姓男子半小時後前往派出所投案，交出刀械、棍棒、辣椒水，27歲林男自稱是夏的前員工，不滿夏的言行才會動手教訓他，但說詞避重就輕，警方還在釐清共犯身分、背後教唆等相關案情。

警方昨將涉嫌打傷夏天倫的林姓男子（圖中）移送北檢複訊。（記者王定傳攝）

夏天倫是台灣酒店業傳奇人物「夏董」夏承榮長子，與弟弟夏天浩在北市東區開設多家夜店，兄弟倆被業界稱為「夜店王」，夏天倫與有「貴婦版大S」之稱的黃廉盈2021年離婚，當時夏指黃廉盈偷2女兒紅包，要當時仍掛夫姓的「夏黃廉盈」拿掉夫姓，夏天倫日前曾開記者會澄清與前妻訴訟糾紛始末，前天即傳出遭人設伏攻擊。

黃廉盈透露，自己目前正在韓國讀書。（翻攝自臉書）

黃廉盈昨晚透過IG限時動態發聲，表示2人已離婚5年，「他的私人生活我不做評論，也請不要做未經查證的聯想。」

而夏天倫送醫治療當晚，也在IG限動曬出坐在醫院病床照片表示：「沒有影射任何人是幕後主使。」但強調只要牽涉到家人或親友，他都會挺身而出。

夏天倫前天傳出遭人砍傷。（翻攝自IG）

警方調查，林男等人前天下午3時許即在夏天倫的台北市內湖區住處外埋伏，一路尾隨到民生東路3段停車場，在車內等了約2小時，等到夏天倫與黃姓女友從健身房下來停車場，才動手攻擊，造成夏天倫左手臂被割傷，手、眼部瘀腫，同行黃女眼部腫脹，動手林男把開來的車留在現場，2人分頭逃逸。

