自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

夜店大亨夏天倫遇襲遭砍 前妻「貴婦版大S」發聲切割

在時尚圈有「貴婦版大S」之稱的黃廉盈，是「夜店大亨」夏天倫前妻。（本報資料照）在時尚圈有「貴婦版大S」之稱的黃廉盈，是「夜店大亨」夏天倫前妻。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「夜店大亨」之稱的47歲夏天倫，前天傍晚遭至少2名男子以辣椒水及利、鈍器襲擊，其中林姓男子半小時後前往派出所投案，交出刀械、棍棒、辣椒水，27歲林男自稱是夏的前員工，不滿夏的言行才會動手教訓他，但說詞避重就輕，警方還在釐清共犯身分、背後教唆等相關案情。

警方昨將涉嫌打傷夏天倫的林姓男子（圖中）移送北檢複訊。（記者王定傳攝）警方昨將涉嫌打傷夏天倫的林姓男子（圖中）移送北檢複訊。（記者王定傳攝）

夏天倫是台灣酒店業傳奇人物「夏董」夏承榮長子，與弟弟夏天浩在北市東區開設多家夜店，兄弟倆被業界稱為「夜店王」，夏天倫與有「貴婦版大S」之稱的黃廉盈2021年離婚，當時夏指黃廉盈偷2女兒紅包，要當時仍掛夫姓的「夏黃廉盈」拿掉夫姓，夏天倫日前曾開記者會澄清與前妻訴訟糾紛始末，前天即傳出遭人設伏攻擊。

黃廉盈透露，自己目前正在韓國讀書。（翻攝自臉書）黃廉盈透露，自己目前正在韓國讀書。（翻攝自臉書）

黃廉盈昨晚透過IG限時動態發聲，表示2人已離婚5年，「他的私人生活我不做評論，也請不要做未經查證的聯想。」

而夏天倫送醫治療當晚，也在IG限動曬出坐在醫院病床照片表示：「沒有影射任何人是幕後主使。」但強調只要牽涉到家人或親友，他都會挺身而出。

夏天倫前天傳出遭人砍傷。（翻攝自IG）夏天倫前天傳出遭人砍傷。（翻攝自IG）

警方調查，林男等人前天下午3時許即在夏天倫的台北市內湖區住處外埋伏，一路尾隨到民生東路3段停車場，在車內等了約2小時，等到夏天倫與黃姓女友從健身房下來停車場，才動手攻擊，造成夏天倫左手臂被割傷，手、眼部瘀腫，同行黃女眼部腫脹，動手林男把開來的車留在現場，2人分頭逃逸。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中