自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專題3-3）從好萊塢街頭到台北街角！《動物方城市2》讓城市活在觀眾生活中

《動物方城市2》在全球同步推出一系列創意宣傳。（迪士尼提供）《動物方城市2》在全球同步推出一系列創意宣傳。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／專題報導〕若說《動物方城市2》在劇情上呈現更宏大的視野，那麼在行銷層面，迪士尼則把「沉浸式世界建構」推向新高峰。該片在全球同步推出一系列創意宣傳，不僅擴大討論度，更讓角色從銀幕真實走入觀眾生活，形成跨平台、跨國界的文化現象。

在美國，迪士尼以招牌式幽默率先引爆話題——茱蒂、尼克與其他角色竟然「開著車」在好萊塢街頭現身，引起路人驚喜不斷；同時也釋出大量「動物方城市版」的電影海報，把迪士尼旗下各品牌作品重新設計，變成動物們主演的惡搞版本，迅速佔領社群版位。

《動物方城市2》釋出大量「動物方城市版」的電影海報，把迪士尼旗下各品牌作品變成動物們主演的惡搞版本。（迪士尼提供）《動物方城市2》釋出大量「動物方城市版」的電影海報，把迪士尼旗下各品牌作品變成動物們主演的惡搞版本。（迪士尼提供）

台灣的創意更令人印象深刻。在心中山線形公園，迪士尼打造一座迷你《動物方城市2》，包括旅鼠等電梯、不同尺寸紅綠燈、象族等公車站、中央車站場景等，從早到晚排隊拍照的人潮證明這座城市成功「復活」在現實世界。而粉絲在 IG、TikTok 上的二創內容，也讓話題在社群中持續擴散。

「動物方城市2 主題彩繪機」從登機證、行李名條、頭墊紙、紙杯到機上點心，全都融入電影角色。（迪士尼提供）「動物方城市2 主題彩繪機」從登機證、行李名條、頭墊紙、紙杯到機上點心，全都融入電影角色。（迪士尼提供）

今年中華航空更推出「動物方城市2 主題彩繪機」，成為全台首架迪士尼彩繪機。從登機證、行李名條、頭墊紙、紙杯到機上點心，全都融入電影角色；機身以胡尼克、哈茱蒂、佘蓋瑞等人氣角色為主視覺，讓粉絲在萬尺高空也能感受冒險氛圍。這波合作成功打進航空迷、家庭客、迪士尼粉絲三大族群，成為本季最強勢的品牌結盟案例。

除了場景體驗與跨界合作，商品授權更是熱度關鍵之一。《動物方城市》自 2023 年底至今在大中華區授權業務已成長三倍，預估至2025年底將推出超過2000種商品，涵蓋潮玩、服飾、家居、電子產品、食品等，讓角色全面滲入日常生活。

對許多粉絲來說，茱蒂與尼克不再只是銀幕存在，而是陪伴生活的日常對象。

迪士尼動畫工作室也與迪士尼幻想工程師跨部門合作，將《動物方城市》打造為主題樂園設施，讓遊客真正走進這座城市。（迪士尼提供）迪士尼動畫工作室也與迪士尼幻想工程師跨部門合作，將《動物方城市》打造為主題樂園設施，讓遊客真正走進這座城市。（迪士尼提供）

迪士尼動畫工作室也與迪士尼幻想工程師跨部門合作，將《動物方城市》打造為主題樂園設施，讓遊客真正走進這座城市。這項內容與實體結合的策略，正是迪士尼最擅長的品牌矩陣，也讓《動物方城市2》不只是一部電影，而是一種可被體驗、可被分享、可被收藏的文化現象。

《動物方城市2》持續在台上映中。

（全文完）

（專題3-1）《動物方城市2》全球掀票房旋風 迪士尼如何打造「跨世代共同語言」？

（專題3-2）《動物方城市2》如何征服全球？角色「從偏見傷痕到友情羈絆」展魅力

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中