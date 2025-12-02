（專題3-3）從好萊塢街頭到台北街角！《動物方城市2》讓城市活在觀眾生活中

《動物方城市2》在全球同步推出一系列創意宣傳。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／專題報導〕若說《動物方城市2》在劇情上呈現更宏大的視野，那麼在行銷層面，迪士尼則把「沉浸式世界建構」推向新高峰。該片在全球同步推出一系列創意宣傳，不僅擴大討論度，更讓角色從銀幕真實走入觀眾生活，形成跨平台、跨國界的文化現象。

在美國，迪士尼以招牌式幽默率先引爆話題——茱蒂、尼克與其他角色竟然「開著車」在好萊塢街頭現身，引起路人驚喜不斷；同時也釋出大量「動物方城市版」的電影海報，把迪士尼旗下各品牌作品重新設計，變成動物們主演的惡搞版本，迅速佔領社群版位。

《動物方城市2》釋出大量「動物方城市版」的電影海報，把迪士尼旗下各品牌作品變成動物們主演的惡搞版本。（迪士尼提供）

台灣的創意更令人印象深刻。在心中山線形公園，迪士尼打造一座迷你《動物方城市2》，包括旅鼠等電梯、不同尺寸紅綠燈、象族等公車站、中央車站場景等，從早到晚排隊拍照的人潮證明這座城市成功「復活」在現實世界。而粉絲在 IG、TikTok 上的二創內容，也讓話題在社群中持續擴散。

「動物方城市2 主題彩繪機」從登機證、行李名條、頭墊紙、紙杯到機上點心，全都融入電影角色。（迪士尼提供）

今年中華航空更推出「動物方城市2 主題彩繪機」，成為全台首架迪士尼彩繪機。從登機證、行李名條、頭墊紙、紙杯到機上點心，全都融入電影角色；機身以胡尼克、哈茱蒂、佘蓋瑞等人氣角色為主視覺，讓粉絲在萬尺高空也能感受冒險氛圍。這波合作成功打進航空迷、家庭客、迪士尼粉絲三大族群，成為本季最強勢的品牌結盟案例。

除了場景體驗與跨界合作，商品授權更是熱度關鍵之一。《動物方城市》自 2023 年底至今在大中華區授權業務已成長三倍，預估至2025年底將推出超過2000種商品，涵蓋潮玩、服飾、家居、電子產品、食品等，讓角色全面滲入日常生活。

對許多粉絲來說，茱蒂與尼克不再只是銀幕存在，而是陪伴生活的日常對象。

迪士尼動畫工作室也與迪士尼幻想工程師跨部門合作，將《動物方城市》打造為主題樂園設施，讓遊客真正走進這座城市。（迪士尼提供）

迪士尼動畫工作室也與迪士尼幻想工程師跨部門合作，將《動物方城市》打造為主題樂園設施，讓遊客真正走進這座城市。這項內容與實體結合的策略，正是迪士尼最擅長的品牌矩陣，也讓《動物方城市2》不只是一部電影，而是一種可被體驗、可被分享、可被收藏的文化現象。

《動物方城市2》持續在台上映中。

