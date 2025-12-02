自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專題3-1）《動物方城市2》全球掀票房旋風 迪士尼如何打造「跨世代共同語言」？

動畫《動物方城市2》在全球上映票房開紅盤。（迪士尼提供）動畫《動物方城市2》在全球上映票房開紅盤。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／專題報導〕迪士尼賣座動畫續作《動物方城市2》於11月26日在北美上映，加上感恩節連假強勢加持，5天便豪取1.56億美金（約台幣49.03億）；在北美之外的國際市場更同步開出驚人佳績，首週票房突破4億美金，全球開片累積達5.56億美金（約台幣174.75億），一舉登上「影史動畫全球開片票房冠軍」，更位居影史全球開片第4名，成為今年最強大的家庭娛樂電影。台灣方面，首週5天也以突破台幣1.48億的亮眼成績奪下全台票房冠軍，一舉刷新迪士尼動畫（含皮克斯）在台的開片紀錄，也是影史好萊塢動畫在台最高開片成績。

華特迪士尼公司台灣及香港副總裁暨董事總經理陳永樂指出，台灣觀眾對《動物方城市》的熱情可說是跨世代現象。「看著粉絲打扮成茱蒂與尼克走進電影院，就是最好的證明。」他強調，《動物方城市2》不僅再次擴展城市世界觀，更在視覺上打造前所未見的沉浸體驗，觀眾能從鏡頭中進入更細膩的角落，彷彿再訪這座熟悉又驚喜不斷的大都會。

茱蒂（右）與尼克在《動物方城市2》不只是一對可愛搭檔，更象徵每個努力在社會中找到位置的人。（迪士尼提供）茱蒂（右）與尼克在《動物方城市2》不只是一對可愛搭檔，更象徵每個努力在社會中找到位置的人。（迪士尼提供）

那麼，《動物方城市》的魅力究竟何在？首先，該系列擅長用娛樂包裹深度議題。第一集推出時以「偏見與共感」為主題獲得一致好評，而第二集延續這個核心精神，將之放入更大的世界框架。茱蒂與尼克不只是一對可愛搭檔，他們象徵每個努力在社會中找到位置的人；這份真實、脆弱卻堅韌的特質，是動畫跨越年齡層的關鍵。

其次，《動物方城市2》展現迪士尼動畫「鉅製級」規格。導演拜倫霍華透露，本片是迪士尼動畫史上規模最大的一次挑戰，「有些鏡頭中超過五萬隻動物同時出現」，幾乎以電影級別重新定義動畫的場面浩大。而導演傑瑞布希則強調故事的重要性：「觀眾喜歡迪士尼不是因為華麗，而是因為他們在角色身上看見自己，並渴望與他們共度時光。」

這也是為什麼《動物方城市》不只是賣座，更是一種全球性的情感連結。無論是孩子、青少年或成人，每個人都能在這個城市找到自己。第二集的票房勢如破竹，不只是市場熱潮，更是觀眾用行動證明——他們已準備好再次走進這座城市，繼續這段關於共感、理解與冒險的旅程。

（文未完待續）

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中