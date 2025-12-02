自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

文英阿姨超不爽！巨蛇娘娘「靠北罵真的」 陳松勇當年最怕她「內幕曝光」

〔記者邱奕欽／台北報導〕文英阿姨經典片段再掀起話題！有網友近日在Threads分享文英阿姨生前在電影《熱帶魚》，化身「巨蛇娘娘」怒罵觀眾的畫面，爆料那句「靠北」其實是真情流露，因為她當年臨時被通知要演蛇「真的不爽！」沒想到，歐陽靖也加入補充內幕，透露「勇伯」陳松勇以往常對女星開黃腔，唯獨不敢惹文英阿姨，「原因曝光」也意外勾起大票網友的回憶殺。

文英阿姨（右）在電影《熱帶魚》中飾演「巨蛇娘娘」令人印象深刻。（資料照，金馬執委會提供）文英阿姨（右）在電影《熱帶魚》中飾演「巨蛇娘娘」令人印象深刻。（資料照，金馬執委會提供）

一名網友在Threads回顧《熱帶魚》名場面時表示，文英阿姨在電影中化身「巨蛇娘娘」，怒罵觀眾「你是在靠北喔」的模樣，完全發自內心，「她後來有說，臨時被叫去演蛇真的超不爽！」對此，歐陽靖則留言回應，自爆媽媽譚艾珍曾說，「勇伯」陳松勇當年常對女藝人開黃腔，身為後輩小妹妹因此十分害臊，「但他不敢對文英阿姨造次，因為文英阿姨會直接出手偷桃，勇伯嚇都嚇死！」

歐陽靖更笑說，當時劇組最愛看文英阿姨及陳松勇2位前輩鬥嘴互動，如今看到這段往事再次被挖出，也讓她感慨直呼，「這些前輩們應該在天上組個綜藝團吧？神明每天都很開心～」一席話引發網友留言懷念，掀起一波文英阿姨與陳松勇的生動往事回顧潮。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中