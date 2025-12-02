文英阿姨超不爽！巨蛇娘娘「靠北罵真的」 陳松勇當年最怕她「內幕曝光」

〔記者邱奕欽／台北報導〕文英阿姨經典片段再掀起話題！有網友近日在Threads分享文英阿姨生前在電影《熱帶魚》，化身「巨蛇娘娘」怒罵觀眾的畫面，爆料那句「靠北」其實是真情流露，因為她當年臨時被通知要演蛇「真的不爽！」沒想到，歐陽靖也加入補充內幕，透露「勇伯」陳松勇以往常對女星開黃腔，唯獨不敢惹文英阿姨，「原因曝光」也意外勾起大票網友的回憶殺。

文英阿姨（右）在電影《熱帶魚》中飾演「巨蛇娘娘」令人印象深刻。（資料照，金馬執委會提供）

一名網友在Threads回顧《熱帶魚》名場面時表示，文英阿姨在電影中化身「巨蛇娘娘」，怒罵觀眾「你是在靠北喔」的模樣，完全發自內心，「她後來有說，臨時被叫去演蛇真的超不爽！」對此，歐陽靖則留言回應，自爆媽媽譚艾珍曾說，「勇伯」陳松勇當年常對女藝人開黃腔，身為後輩小妹妹因此十分害臊，「但他不敢對文英阿姨造次，因為文英阿姨會直接出手偷桃，勇伯嚇都嚇死！」

請繼續往下閱讀...

歐陽靖更笑說，當時劇組最愛看文英阿姨及陳松勇2位前輩鬥嘴互動，如今看到這段往事再次被挖出，也讓她感慨直呼，「這些前輩們應該在天上組個綜藝團吧？神明每天都很開心～」一席話引發網友留言懷念，掀起一波文英阿姨與陳松勇的生動往事回顧潮。

