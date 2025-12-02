自由電子報
娛樂 日韓

日漫畫界傳悲報！高橋伸輔突發心肺停止 搶救無效「家屬證實陷植物人」

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本漫畫界傳來沉重消息！以描繪格鬥天才那須川天心聞名的《巔峰～那須川天心物語～》作者高橋伸輔，被家屬證實已於2025年9月7日因心律不整突發心肺停止，即便AED急救仍未恢復心跳，被醫療團隊判定出現缺氧性腦病變，陷入「植物人狀態」。

高橋伸輔家屬透過官方社群發聲，指出他目前已從加護病房轉至一般病房，雖然能自主呼吸，但完全無意識反應，無法與外界互動，生命狀況依舊不穩定。家屬形容，高橋伸輔目前正在努力「活著」，期盼奇蹟降臨也懇請粉絲持續祈禱，希望有一天他能重新拿起畫筆，回到創作最前線。

日本漫畫家高橋伸輔目前處於植物人狀態。（翻攝自臉書）日本漫畫家高橋伸輔目前處於植物人狀態。（翻攝自臉書）

家屬也表示，為了讓高橋伸輔有更多康復可能，他們不會放棄任何治療方式，包括長期復健與各項醫療選擇，未來病況更新也將由家屬接管官方社群發布，直到他親自回到粉絲面前。家屬公開現況，是希望讓外界把祝福與力量傳遞給高橋伸輔。

高橋伸輔自2019年開始連載《巔峰～那須川天心物語～》，以漫畫形式重現「神童」那須川天心從踢拳、綜合格鬥一路到職業拳擊的挑戰與成長，作品在格鬥與漫畫界都享有高人氣，如今作者病況曝光，不少粉絲湧入社群留言祈福，「等你回來繼續畫下去」、「一定會醒過來的」。

點圖放大header
點圖放大body
