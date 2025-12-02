自由電子報
娛樂 日韓

濱崎步、大槻真希遭中方「處置」 中國外交部疑踢皮球反應冷

〔娛樂頻道／綜合報導〕中日關係緊張，上週在中國上海，日本歌手大槻真希、天后濱崎步相繼在演出途中被強制退場、或被迫取消開唱的事件，中國外交部發言人林劍昨（1）被問及此事，表示「請詢問主辦方」，未做進一步說明。

濱崎步面對1萬4000個空位，敬業完成演出。（翻攝自IG）濱崎步面對1萬4000個空位，敬業完成演出。（翻攝自IG）

上月28日，在上海演出的人氣動畫《航海王》片尾曲的大槻真希，正在舞台上唱歌時，突然被強制帶離舞台；濱崎步原定於29日舉行的演唱會，也因情勢所逼，不得不中止。

中國外交部發言人林劍，昨天在例行記者會上被問及此事時，只回應：「關於具體情況與原因，請向中方主辦單位詢問。」對細節則避而不談。

大槻真希唱一半被請下台，表情錯愕。（翻攝自X）大槻真希唱一半被請下台，表情錯愕。（翻攝自X）

短短48小時內，兩名日本藝人相繼遭「處置」，形同文化層面的外交訊號，中國網友亦有人替濱崎步抱不平，表示「她都唱完整場了，還要被黑說是彩排」，部分粉絲則站在官方立場：「不懂先不要亂猜。」

中國外交部發言人林劍，對日本歌手上海開唱受阻，表示並不了解，建議詢問「中方主辦方」。（翻攝自TBS NEWS）中國外交部發言人林劍，對日本歌手上海開唱受阻，表示並不了解，建議詢問「中方主辦方」。（翻攝自TBS NEWS）

儘管如此，國際輿論已炸裂，尤其濱崎步的「無人演唱會」照片曝光後，更讓事件成功外溢至全球社群。

