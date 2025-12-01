《獵魔女團》神曲《Golden》太難唱 阿福收「負評」 艾薇幫Ahyeon說話

艾薇分析《Golden》真的不好唱。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕動畫電影《Kpop獵魔女團》神曲《Golden》點擊超過8.1億次，許多小朋友都相當喜愛，網紅HowHow爆料，老婆阿福在家唱這首歌，竟被兒子說「媽媽妳很吵」，開玩笑說：「阿福翻唱的第一個負評。」

前兩天在香港舉行的「2025 MAMA AWARDS」典禮上，「BABYMONSTER」成員Ahyeon也唱了《Golden》，不過評價兩極，有網友誇厲害，也有網友批評高音部分像「尖叫雞」，對此，歌手艾薇也幫忙說話了。

艾薇談到：「其實看到Ahyeon在MAMA表演完《Golden》的各種聲音，我非常能共情，其實那時收到通知日月潭表演要唱《Golden》的時候，我是很期待很興奮的，因為我覺得唱完一定會很多人稱讚或是覺得很厲害，畢竟用真音唱上去真的不是簡單的事，雖然我正式表演真的沒唱好，所以有不好的留言，但是Ahyeon她沒有唱不好，最多就幾顆音少了一點點，她一定也很認真準備和練習，希望得到大家的稱讚和鼓勵，但得到的卻是謾罵聲，身為歌手看到，真的覺得非常心疼。」

另外艾薇也提到：「《Golden》這首歌，它真的很高音，沒有經過混音，聽起來會有一點尖和不這麼悅耳是正常的，但可以用真音唱上去，並且全開麥，在這麼大的舞台上，真的已經很有勇氣了，希望這個世界可以有更多的鼓勵，也希望大家能記得，歌手不是完美的機器，只是用生命在唱歌的人，願歌手們都能在這條路上，因為你們的肯定而變得更勇敢。」

