辛芷蕾封后疑被影射「扯頭髮」也拿獎！郝蕾喊「巨大烏龍」網酸爆

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星辛芷蕾今年以電影《日掛中天》在威尼斯影展封后，本以為拿獎風光回國，卻迎來一場「扯頭髮風波」。原來她拿獎後，金馬女星郝蕾發出耐人尋味的文字，狠酸「扯頭髮就能得影后」，把輿論炸成一團。

雖然當時郝蕾沒有指名道姓，但幾乎中國網友秒對號入座：「這不就是辛芷蕾的劇照嗎？」更因兩人過去看似無私交，火藥味顯得更加濃厚。

雖然風波越演越烈，郝蕾終於在今（1）出席活動時親上火線，聲稱這整件事是「巨大的烏龍」，強調風波當天她已和辛芷蕾私下溝通過：「我說的壓根就不是她！」甚至強調自己被誤會得很慘。

但這段說法一出，中國網友仍不領情，表示「不是她（辛芷蕾）？那妳敢說不是影射？」、「全世界都知道在講誰，就妳不知道？」不少人更嘲諷：「如果真有誤會，當天怎麼不直接公開澄清？等爆掉後才說不是說她。」

然而，面對外界質疑，辛芷蕾未退縮，第一時間也發文回擊，語氣剛硬表示，「電影裡的『扯頭髮』只是角色表達的一小部分，評價演員不該只看片段，要看完整作品。」

就在外界以為這場風波是兩位女星的「影后之戰」時，有網友突然提出新版本「陰謀論」，原來2018年威尼斯影后奧莉維亞柯爾曼在《真寵》的經典戲碼，也包括一幕狠抓艾瑪史東頭髮的橋段，雖然理論上「有可能」，但多數網友依舊冷笑表示：「別鬧，誰相信她罵的是7年前的人？」、「這理由太硬，像是臨時想到的。」

