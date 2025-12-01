自由電子報
娛樂 最新消息

英國正妹街頭擺拍 仔細一看竟是賴品妤？

賴品妤跟英國知名景點大笨鐘合照，充滿女星氣場。（翻攝自IG）賴品妤跟英國知名景點大笨鐘合照，充滿女星氣場。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕網友在網路海巡時，發現一系列正妹在英國拍攝的照片，仔細一看原來是前民進黨立法委員賴品妤。賴品妤本來就經常在網路上分享自己的生活，就連在海外求學、追星都會和網友分享，近日她曬出自己在英國倫敦拍攝的一系列美照，讓許多人驚呼：根本女明星。

賴品妤與倫敦眼摩天輪合照，看起來像個女明星。（翻攝自IG）賴品妤與倫敦眼摩天輪合照，看起來像個女明星。（翻攝自IG）

賴品妤在倫敦街頭穿著黑色馬甲小背心，大方露出雪白肌膚，畫面中的賴品妤笑得開懷，尤其是一雙電眼，不斷放電，讓人覺得氣場十足。賴品妤在IG有9.2萬粉絲、Threads也有13萬追蹤，她在11月最後一天曬出英國美照，足跡現身英國各大景點。

賴品妤在英國倫敦街頭拍的美照令網友驚豔。（翻攝自IG）賴品妤在英國倫敦街頭拍的美照令網友驚豔。（翻攝自IG）

在大笨鐘前，賴品妤穿著黑色無肩帶短版馬甲背心搭配豹紋外套，隨意讓外套滑落的瞬間，搭上倫敦晴朗的藍天，讓賴品妤全身散發出女明星般的超強氣場，而她臉上的燦笑更讓人覺得心神蕩漾。

由於照片太美，網友紛紛稱讚賴品妤的照片竟然比AI還好看，每一張都像時尚雜誌上的秀片。

