娛樂 歐美

90歲《007》系列M夫人眼疾惡化 恐難再演戲

曾在《007》系列電影飾演「M夫人」的茱迪丹契（左），飾演007的丹尼爾克雷格。（美聯社）曾在《007》系列電影飾演「M夫人」的茱迪丹契（左），飾演007的丹尼爾克雷格。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾獲得奧斯卡最佳女配角獎的英國影后茱蒂丹契（Judi Dench）2021年被診斷出罹患老年性黃斑部病變，視力不斷下降。過去她因演出《007》系列電影當中的「M夫人」一角廣為人知。先前她受訪時曾說過自己不輕言退休，更表示自己對無聊友種非理性恐懼。近日茱蒂丹契透露自己的眼疾持續惡化，從原本在片場看不見東西，到現在已經無法觀看電視或閱讀劇本，也無法單獨出門，重影響到她的演藝生涯。

英籍影后茱迪丹契承認自己眼疾日益惡化。（路透）英籍影后茱迪丹契承認自己眼疾日益惡化。（路透）

茱蒂丹契本人坦言：「我現在無法認出任何人……我看不見電視，也看不見書」，由於視力不斷惡化，她現在必須倚賴他人才能行動，這讓她無法演出台詞較長的角色。她非常無奈的表示，對這一切她只能接受並繼續生活。

茱迪丹契透露自己現在無法單獨外出。（美聯社）茱迪丹契透露自己現在無法單獨外出。（美聯社）

雖然茱蒂丹契仍然可以透過記憶力完成表演，但她需要找到一台不僅能教她台詞，同時也能告訴她台詞出現在頁面哪裡的機器。為了繼續演藝工作，茱蒂丹契不斷尋找新的方法學習台詞並記東西，提到現在的狀況，茱蒂丹契說：「讓我一些很好的朋友，一遍又一遍的對我重複」，是她現在繼續演出的方法。

茱蒂丹契自1960年代起活躍於舞台與電影圈，曾獲得奧斯卡獎、艾美獎、托尼獎肯定，近期她減少公開露面，但她在影壇具有一定地位。

