娛樂 最新消息

（影）人氣YTR「小象愛出門」結婚 深V薄紗服裝辣眼睛

人氣YTR「小象愛出門」（左）和老謝今日登記結婚。（翻攝自IG）人氣YTR「小象愛出門」（左）和老謝今日登記結婚。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕人氣YouTuber「小象愛出門」擁有超過58萬訂閱，今年4月她在美國接受男友「老謝」求婚，日前正式訂婚，今（1）日火速至戶政事務所登記，影片Po出後收到廣大網友祝福，更希望小倆口之後能拍攝更多旅遊、美食影片。

小象愛出門（左）和老謝在外婆家完成文定儀式。（翻攝自IG）小象愛出門（左）和老謝在外婆家完成文定儀式。（翻攝自IG）

29日小象愛出門跟老謝訂婚，她透露這場訂婚儀式花了半年多的時間規劃，因為愛，她一點都不覺得麻煩，更對自己規畫結果相當得意。穿著新中式華服的小象愛出門覺得自己美爆了，她和老謝在外婆家舉行訂婚儀式，希望能在外婆家留下滿滿回憶，小象愛出門透露，這裡是他們四代同堂長大的地方，充滿了愛，所以才想在此延續愛。

小象愛出門（又）和老謝一度分手，復合後感情更好。（翻攝自IG）小象愛出門（又）和老謝一度分手，復合後感情更好。（翻攝自IG）

今天早上9：30現場登記時，小象愛出門還開了直播紀錄，穿著全白超辣深V薄紗禮服的小象愛出門特地秀出美背，老謝也感性告白：只有我能照顧她。

小象愛出門（左）辣秀美背。（翻攝自IG）小象愛出門（左）辣秀美背。（翻攝自IG）

小象愛出門和老謝交往6年多，中間曾經因為性格無法磨合一度分手，沒想到小象愛出門聽到朋友的心碎愛情故事，內心暗自決定人生中非老謝不可，兩人決定重新復合，她也積極向老謝求婚，表示：「繞了一大圈回來，沒有必要再等了，我就像是一顆大太陽，滿滿的光，帶給很多人正面力量，但其實是你，你才是那顆太陽黑子，提供能量給我照亮大家，如果沒有了你，我就只會是個黑洞。」

在 Instagram 查看這則貼文

小象愛出門（@elephant_gogo）分享的貼文

