自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

《親愛的X》金永大將入伍 談劇組緋聞吐心聲

《親愛的X》金永大（左）與金裕貞一同亮相。（翻攝自X）《親愛的X》金永大（左）與金裕貞一同亮相。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓星金永大演出熱播劇《親愛的X》之後，人氣再度高漲，他日前接受韓國媒體採訪時，談到自己拍攝時的心路歷程，以及面對未來當兵的心情。即將要入伍的金勇大笑說，自己面對當兵帶來的空白期毫不擔心，更當作人生新扉頁。

即將入伍的金永大感到非常興奮，希望自己能變成一個更好的人。（翻攝自IG）即將入伍的金永大感到非常興奮，希望自己能變成一個更好的人。（翻攝自IG）

金永大接受韓媒《STARNEWS》訪問，他提到自己在《親愛的X》當中飾演一名情緒複雜、內心充滿創傷的角色「尹俊瑞」。戲裡金永大展現出細膩演技，談到觀眾反應，金永大說自己覺得很欣慰，為他看到初剪版本時就覺得這部作品相當有趣，和他之前拍的風格相差極大，自己也像觀眾一樣對後續劇情非常好奇。而且他本人也被故事中的「尹俊瑞」吸引，也很期待與金裕貞合作。

金永大對於《親愛的X》當中飾演的角色「尹俊瑞」有很深刻感受。（翻攝自X）金永大對於《親愛的X》當中飾演的角色「尹俊瑞」有很深刻感受。（翻攝自X）

金永大透露自己是金裕貞的超級粉絲，雖然金裕貞年紀比他小，但在拍戲現場完全不覺得金裕貞是個妹妹，他指出「她（金裕貞）很努力讓現場氣氛變得很自在，不知不覺中就當成合作夥伴」。金永大也稱讚金裕貞拍攝的時候隨時都很認真，從不鬆懈，讓金永大很想支持她，更說自己從金裕貞身上看到專業的模樣，很值得自己學習。

金永大在《親愛的X》展現出細膩演技。（翻攝自X）金永大在《親愛的X》展現出細膩演技。（翻攝自X）

當主持人問到金裕貞先前和金度勳到越南芽莊旅行傳出緋聞，金永大開心笑說，自己完全不之道有緋聞，因為那場旅行是《親愛的X》劇組的團體行程。「他們兩個本來就很熟，我們三人在拍戲前感情就很好，原本我也想參加旅行，但因為快要入伍了，所以不能出國，只能請他們多上傳幾張照片」。之後更笑說，等到自己入伍後，他能確定金度勳應該會去探望他，至於金裕貞的話，可能要拜託她一下。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中