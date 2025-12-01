《親愛的X》金永大將入伍 談劇組緋聞吐心聲

《親愛的X》金永大（左）與金裕貞一同亮相。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓星金永大演出熱播劇《親愛的X》之後，人氣再度高漲，他日前接受韓國媒體採訪時，談到自己拍攝時的心路歷程，以及面對未來當兵的心情。即將要入伍的金勇大笑說，自己面對當兵帶來的空白期毫不擔心，更當作人生新扉頁。

即將入伍的金永大感到非常興奮，希望自己能變成一個更好的人。（翻攝自IG）

金永大接受韓媒《STARNEWS》訪問，他提到自己在《親愛的X》當中飾演一名情緒複雜、內心充滿創傷的角色「尹俊瑞」。戲裡金永大展現出細膩演技，談到觀眾反應，金永大說自己覺得很欣慰，為他看到初剪版本時就覺得這部作品相當有趣，和他之前拍的風格相差極大，自己也像觀眾一樣對後續劇情非常好奇。而且他本人也被故事中的「尹俊瑞」吸引，也很期待與金裕貞合作。

金永大對於《親愛的X》當中飾演的角色「尹俊瑞」有很深刻感受。（翻攝自X）

金永大透露自己是金裕貞的超級粉絲，雖然金裕貞年紀比他小，但在拍戲現場完全不覺得金裕貞是個妹妹，他指出「她（金裕貞）很努力讓現場氣氛變得很自在，不知不覺中就當成合作夥伴」。金永大也稱讚金裕貞拍攝的時候隨時都很認真，從不鬆懈，讓金永大很想支持她，更說自己從金裕貞身上看到專業的模樣，很值得自己學習。

金永大在《親愛的X》展現出細膩演技。（翻攝自X）

當主持人問到金裕貞先前和金度勳到越南芽莊旅行傳出緋聞，金永大開心笑說，自己完全不之道有緋聞，因為那場旅行是《親愛的X》劇組的團體行程。「他們兩個本來就很熟，我們三人在拍戲前感情就很好，原本我也想參加旅行，但因為快要入伍了，所以不能出國，只能請他們多上傳幾張照片」。之後更笑說，等到自己入伍後，他能確定金度勳應該會去探望他，至於金裕貞的話，可能要拜託她一下。

