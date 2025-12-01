自由電子報
娛樂 最新消息

狂破紀錄！《動物方城市2》首週票房改寫好萊塢動畫在台成績

動畫《動物方城市2》在台上映刷新各種紀錄。（迪士尼提供）動畫《動物方城市2》在台上映刷新各種紀錄。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／台北報導〕迪士尼賣座動畫續作《動物方城市2》上週三（11月26日）在台上映，首週5天票房正式出爐，以突破台幣1.48億的亮眼成績奪下全台票房冠軍。一舉刷新迪士尼動畫（含皮克斯）在台的開片紀錄，也是影史好萊塢動畫在台最高開片成績。

電影上映首日便以約台幣1750萬空降單日冠軍，不僅較2016年首集高出3.5倍以上，更改寫迪士尼動畫在台首日票房紀錄。目前，《動物方城市2》已拿下「好萊塢動畫在台開片週末冠軍」、以及「台灣11月影史開片週末冠軍」；放眼2025年度，更同時是「年度好萊塢動畫開片週末冠軍」與「年度好萊塢電影開片週末冠軍」。

北美方面，適逢感恩節連假，《動物方城市2》於4000家戲院5天豪取1.56億美金（約台幣 49.03 億），其中傳統週末（11月28至30日）就貢獻9680萬美金（約台幣30.42億），高於外媒預測的1.25到1.5億美金區間。

其開片成績僅次於迪士尼2024年《海洋奇緣2》創下的5天2.25億美金（約台幣70.71億），超越2019年《冰雪奇緣2》的5天1.25億美金（約台幣39.28億），登上北美影史感恩節開片票房亞軍。

在北美以外的國際市場，電影同步開出逾4億美金（約台幣125.72億）的驚人票房，全球開片累積達5.56億美金（約台幣174.75億），直接登頂「影史動畫全球開片票房冠軍」，並位列影史全球開片票房第4名。《動物方城市2》全台熱映中。

