太囂張 29歲女星遭爆「夏天拍戲關冷氣」還當眾羞辱男主角

網路爆料中國女星耍大牌，網友依「姓周」、「冷氣機禁令」、「互搧耳光」、「嚴重潔癖」等線索認為指向周依然。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕近日中國網路瘋傳一名29歲的新銳女星耍大牌，現場要求嚴苛，線索是「姓周」、「冷氣機禁令」、「互搧耳光」、「嚴重潔癖」。根據爆料者說，周姓女星夏天拍戲故意要求劇組關掉冷氣，把男主角熱到快要昏倒，如果要求開冷氣，周姓女星就會瘋狂飆罵工作人員，網友氣憤，瘋狂肉搜這名囂張的女星是誰？結果種種線索指向「周依然」。

爆料者指周姓女星自己不愛吹冷氣，炎炎夏日也不准其他人開冷氣。（翻攝自IG）

微博娛樂博主爆料周姓女星拍攝新戲的時候，只因為自己不喜歡開冷氣，就算炎炎夏日加上片場燈光強烈、環境悶熱，她依舊要求現場關掉冷氣，與她對戲的胡姓男主角無法忍受高溫，欲打開冷氣時，竟遭周姓女星當眾斥責，之後更故意頻頻NG進行報復，現場氣氛尷尬。爆料一出，很多人都猜測這名女星是周依然，但劇組出面反駁，周依然本人則未對此爆料作出回應。

今年29歲的周依然學生時期學習古典舞蹈，2018年憑著喜劇電影《我是你媽》進入演藝圈，去年她曾獲得《愛奇藝尖叫之夜》年度飛躍演員。

周依然學生時期專攻古典舞蹈。（翻攝自IG）

