娛樂 最新消息

詹惟中酸高市「尖嘴猴腮」遭炎上 命理師揭他連旺20年跌神壇

酸高市惹眾怒，詹惟中陷風暴，沈嶸：運勢2022起走下坡。（沈嶸提供）酸高市惹眾怒，詹惟中陷風暴，沈嶸：運勢2022起走下坡。（沈嶸提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕知名命理師詹惟中近日在臉書以「什麼叫尖嘴猴腮？」為題，竟配上日本首相高市早苗、前德國總理梅克爾與前英國首相柴契爾的照片，被解讀為影射高市面相「刻薄」。貼文一出立刻遭網友砲轟「不厚道」，雖火速刪文道歉，怒火仍持續延燒。

不僅網紅「486先生」嗆他是「不要臉的江湖術士」，還有民眾向週刊爆料「算命又貴又不準」，甚至波及他愛女經營的民宿，遭疑逃漏稅，風暴一路擴大。命理師沈嶸通靈分析指出，詹惟中確實正走「下坡運」，2022年起就開始下滑，今年更逢「分岔年」磁場，好的易轉壞，「所以這次失言的負面效應才會被放大」。

沈嶸點出同業詹惟中衰運原因，連旺20年已走完。（沈嶸提供）沈嶸點出同業詹惟中衰運原因，連旺20年已走完。（沈嶸提供）

沈嶸透露，詹惟中過去擁有「連旺20年」的強大格局，時間點剛好與他自命理節目竄紅的20年間吻合，替他累積大批財富與人脈，加上早年積極置產，如今早已財富自由，「就算不算命也不會缺錢」。但連旺格局已在2021年走完，如今進入「靠實力生存」階段。她直言：「晚年若想再靠算命衝高峰，已後繼無力。」尤其邁入「九紫離火運」，大眾更注重服務品質，過去靠話術與綜藝效果吸客的方式已不再奏效，但若轉戰投資理財，仍有機會持續累積財富。

沈嶸也通靈分析詹惟中的命理功力，認為他「沒有命理天命」，準確度約六成，「是及格邊緣」。之所以能走紅，是靠驚人的行銷力、口才演藝圈資源「舌粲蓮花」加上綜藝表演能力，讓他在命理市場殺出一條路。而詹惟中的前世屬「街頭說唱、說書的賣藝人」，能言善道、表演性強，但缺乏玄學底子，因此難以累積鐵粉與深度門生，需要依靠誇張風格維持關注度。

不過沈嶸仍給出公允評價：「詹老師其實很有親和力，也帶給很多人輕鬆接觸算命的方式，他的人格魅力有人買單。」她也提醒民眾挑選命理老師可參考三點包括人格特質、名聲與風評，並依經濟能力挑選價格。

