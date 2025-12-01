自由電子報
娛樂 最新消息

騷擾當有趣？前反骨男孩艾瑞絲竟問外國帥哥「下面不拍嗎」

網紅「Aries」艾瑞絲原本是反骨男孩成員。（翻攝自IG）網紅「Aries」艾瑞絲原本是反骨男孩成員。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「Aries」艾瑞絲原本是反骨男孩成員，現在雖然退出反骨，仍深受網友喜愛。近期Threads上出現大量「台灣留言風」，台灣網友只要發現帥哥，就會在底下留迷因哏圖，包括「您好，我是台灣人」、「別害怕，台灣人喜歡你」。艾瑞絲也跟上這股風潮，只不過她的留言著實讓人難以消受，她會在外國帥哥、肌肉男的照片下留言，「你賣嗎？」、「今晚能吃上嗎」、「下面不拍嗎」已經到性騷擾的程度，讓許多台灣網友不禁搖頭。

台灣Threads友最近流行在外國帥哥美女下發迷因圖示好。（翻攝自Threads）台灣Threads友最近流行在外國帥哥美女下發迷因圖示好。（翻攝自Threads）

有網友海巡Threads的時候滑到外國帥哥照片，底下充滿各式各樣熱情的台灣人留言，其中一則留言因為有「藍勾勾」引起網友注意，這位有藍勾勾的人竟然留言問：「那個……你賣嗎？」讓網友直搖頭認為拉低台灣人素質，結果仔細一看，這個人竟是艾瑞絲。

艾瑞絲的留言已經不是搞笑而是露骨的性騷擾。（翻攝自Threads）艾瑞絲的留言已經不是搞笑而是露骨的性騷擾。（翻攝自Threads）

好奇網友翻找艾瑞絲留言足跡，才發現她在各式外國帥哥底下的留言都非常露骨，感覺身為公眾人物的她竟然把騷擾當有趣，忍不住好奇：追蹤她的20幾萬粉絲倒底都是什麼人？

艾瑞絲在各種帥洋男或大肌肉等PO文底的不當留言，內容包括：「男人，不賣不行」、「你應該不直吧」、「怎麼樣能談到個這樣的」、「今天能吃上嗎」、「那個…你賣嗎」、「下面呢？不拍嗎」、「月經推遲了半個月，今天終於從鼻子裡出來了」、「Hi！Single？」

網紅艾瑞絲在Threads上的留言令網友搖頭。（翻攝自IG）網紅艾瑞絲在Threads上的留言令網友搖頭。（翻攝自IG）

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

