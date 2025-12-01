Lulu依偎陳漢典喝交杯酒 公公被問「媳婦注意事項」全說了

Lulu、陳漢典在人群中觀看舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》。（金星文創提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵、陳漢典10月登記結婚，兩人昨（30日）相偕看王偉忠監製的舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》，當場被主持人請上台，客串飾演新郎周定緯的「叔叔」與「嬸嬸」。

Lulu（左四）、陳漢典（右）被請上台客串《一村喜事：康樂隊來了》，飾演新郎周定緯的「叔叔」與「嬸嬸」。（金星文創提供）

黃云歆劇中飾演村長請來的婚禮主持人，操練著一口越南腔。被請上台的Lulu綜藝魂爆發，也用越南腔說自己是「阮月嬌」，後來被拱示範如何優雅地喝交杯酒，她和陳漢典還真在台上優雅繞了個圈，Lulu倚在陳漢典懷抱裡喝了交杯酒，彷彿當成自己婚禮，幸福洋溢。

請繼續往下閱讀...

Lulu（前排右）、陳漢典（前排左）帶著雙方父母看王偉忠（後排右）監製的舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》。（金星文創提供）

這場演出包括「親家」陳漢典爸媽、Lulu爸媽也來同樂。主婚人岑永康邀請雙方家長一同上台，接受全場賓客的賀喜，場面熱鬧有趣。岑永康特別問陳漢典的爸爸媽媽，將來媳婦進門要注意什麼？陳漢典爸爸笑說：「自由自在就好啦！」他也問Lulu與陳漢典這對新人在家裡到底會不會煮飯？Lulu笑說：「會煮，但會不會熟就不一定。」陳漢典則補充說：「看運氣！」言談中滿滿新婚小夫妻的生活樂趣。

Lulu（右四）、陳漢典（右五）被請上台客串《一村喜事：康樂隊來了》。（金星文創提供）

賈永婕、王兆杰夫妻與王仁甫、季芹夫妻週末都來看《一村喜事：康樂隊來了》。賈永婕笑說真的很精彩，其中康樂隊的高空疊椅表演越堆越高、越來越刺激，看得她心臟都要停了。

王仁甫應邀上台秀出當兵所學的踢正步與答數，動作嫻熟、保證沒有「閃兵」。隨後他被主持人點到要換上戲服，秒變身「新郎叔叔」。王仁甫誠心傳授他與季芹維持婚姻幸福的秘訣：「千萬不要把錢全都交給老婆管，一定身上要留點錢。」逗得季芹在台下哈哈大笑。這些意想不到的大明星，以及沉浸式互動橋段，讓台上台下氣氛熱烈、笑聲不斷。

《一村喜事：康樂隊來了》由時藝多媒體、金星文創、大清華傳媒聯合主辦，即日起到12月21日，每逢週五、週六、週日都會在新北市空軍三重一村老眷村實境辦桌演出。購票請洽時藝多媒體與udn售票網。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法