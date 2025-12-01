自由電子報
夜店大亨夏天倫被砍 前妻黃廉盈現況曝光

在時尚圈有「貴婦版大S」之稱的黃廉盈，是「夜店大亨」夏天倫前妻。（本報資料照）在時尚圈有「貴婦版大S」之稱的黃廉盈，是「夜店大亨」夏天倫前妻。（本報資料照）

〔記者馮亦寧／台北報導〕在時尚圈有「貴婦版大S」之稱的黃廉盈，是「夜店大亨」夏天倫前妻，兩人2021年結束12年婚姻，沒想到離婚3年之後，2024年8月夏天倫突然在網路上頻頻開砲，指黃廉盈出軌、偷小孩280萬紅包錢，更嚴正要她離婚後不要再冠著夫姓，從此名媛圈的「夏黃廉盈」也變成了「黃廉盈」。由於名媛貴婦形象大受影響，黃廉盈上月到韓國讀書，昨（11月30日）夏天倫遭砍，外界也關心「黃廉盈現在在做什麼」？

黃廉盈透露，自己目前正在韓國讀書。（翻攝自臉書）黃廉盈透露，自己目前正在韓國讀書。（翻攝自臉書）

黃廉盈上個月13日在社群發文，透露自己「韓國的上學日記」，並表示：早起很痛苦、背40音很痛苦，更直言「這一切對社恐人來說很痛苦」。不過，38歲的黃廉盈認為，再度體驗學生生活是幸福又有趣的一件事，更讓她想起小時候在加拿大上學的感覺。

黃廉盈在文中指出，「在一個人生地不熟，但是又特別興奮看什麼都新鮮」，她說上學這件事決定的很匆促，學校雖然強調「零基礎也能上課」，但黃廉盈真心建議：大家不要零基礎的來。她還透露學校教學進度很快，背熟40音只給2天時間，她每天都拚命追進度，連走路都在聽YouTube課程，更希望自己的韓國行一切順利。

38歲的黃廉盈認為，再度體驗學生生活是幸福又有趣的一件事。（翻攝自臉書）38歲的黃廉盈認為，再度體驗學生生活是幸福又有趣的一件事。（翻攝自臉書）

當初黃廉盈感到生活沒有動力與目標，因朋友電話中一句，「如果我是你，我已經在國外拿文憑了」，讓黃廉盈腦袋陡然驚醒，於是考慮一週後便踏上韓國求學之旅。

至於夏天倫與黃廉盈的官司， 夏天倫提告黃廉盈涉嫌竊盜與不當得利，現竊盜罪被檢方裁定不起訴，夏天倫於上月27日表示，已經對總價值高達400多萬元的名牌包、名車進行假扣押，至於不起訴的部分，夏天倫也強調會提起再議。

