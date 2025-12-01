自由電子報
娛樂 最新消息

葛仲珊陷憂鬱「離開台灣」 返回紐約驚覺「嚐不出味道」

葛仲珊強勢回歸。（索尼提供）葛仲珊強勢回歸。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「嘻哈界鄧麗君」葛仲珊沈潛九年後，11月推出回歸單曲《homerun全壘打》，以大谷翔平諧音梗炒熱社群話題，並預計於年末釋出全新專輯《soul.food 靈食》，以全新的音樂觀與自癒能量回到歌壇，重新定義她的嘻哈態度。

上週適逢感恩節，葛仲珊在社群向歌迷喊話表達感謝：「祝福大家感恩節快樂，感謝最近大家對我的支持，真的看到很多非常感動的鼓勵，我都收到了！」這張全新專輯源自葛仲珊生命中最深的一段低潮。那段期間，她每天醒來都發現自己依然寫不出歌，失望在日復一日的無力感中累積。

葛仲珊強勢回歸。（索尼提供）葛仲珊強勢回歸。（索尼提供）

離台回到紐約後，她陷入長期情緒黑洞，曾整整兩年嚐不出食物味道、耳朵對音樂完全麻木，憂鬱的重量讓生活幾乎停擺。直到某天，她重新覺得「音樂好好聽」，靈魂像被喚醒，創作才再次流動起來。

《soul.food 靈食》就在這樣的狀態下誕生，把生活裡那些微小但真實的陪伴、簡單、對話與肯定，慢慢收集成自己的「精神糧食」。她說：「每一首歌都有一個我想給自己的力量。」這些歌成為她的養分，也成為未來對抗黑暗的依靠。

葛仲珊強勢回歸。（索尼提供）葛仲珊強勢回歸。（索尼提供）

專輯搶先主打單曲《b.complex B 群》以極簡的基礎節奏貫穿全曲。起初，這只是葛仲珊和音樂製作人KVN在錄音室裡嘗試的一小段製作，當時的他們沒有目標；葛仲珊直覺唱出了「不必 complex」，靈感就一路押韻到底，諧音梗從「不必 complex」再到「b complex」（B 群）， B群是現代人必備的營養品，到底「b complex」是補充營養，還是反映了生活的「complex」？葛仲珊鬆弛唱出幽默態度。

