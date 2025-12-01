自由電子報
娛樂 最新消息

羅志祥、頌樂都來了 嘉義市跨年卡司陣容堅強

嘉義市跨年晚會有韓星頌樂演出。（嘉義市政府提供）嘉義市跨年晚會有韓星頌樂演出。（嘉義市政府提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市「迎接2026全嘉藝起來跨年晚會」將於12月31日下午5點30分，在嘉義市政府北棟大樓預定地舉辦，市府公布晚會陣容，韓星頌樂、金曲歌王蕭煌奇、亞洲天王羅志祥、林美秀、許富凱、脆樂團、ARKiS、F.F.O加入嘉義跨年舞台，為市民帶來最具能量的歲末夜。

市長黃敏惠表示，嘉義市從12月12日320+1城市博覽會開始到12月31日跨年晚會，以「共享、宜居、摩登」為主軸，共創「嘉義+1」的美好總和，到跨年的「共好」迎接新年，邁向更美好的2026。

藝人羅志祥將在嘉義市跨年晚會表演。（嘉義市政府提供）藝人羅志祥將在嘉義市跨年晚會表演。（嘉義市政府提供）

市府表示，頌樂、蕭煌奇將帶來精彩演出，羅志祥以點燃全場高張力的演出揭開跨年夜序幕，金曲歌王許富凱、三金實力影后與金曲入圍歌手林美秀，以溫暖嗓音陪伴迎向嶄新一年，金曲最佳演唱組合Crispy脆樂團，以清新旋律療癒人心，男子團體ARKis與人氣團體F.F.O將帶來熱力舞台，延續選秀世代最受矚目的青春能量。

嘉義市跨年晚會在市政府北棟大樓預定地舉辦。（嘉義市政府提供）嘉義市跨年晚會在市政府北棟大樓預定地舉辦。（嘉義市政府提供）

市府文化局謝育哲局長表示，今年跨年主題聚焦城市凝聚力與世代共融，卡司兼具實力與娛樂性，強調跨年齡層的參與，後續將陸續公布更多表演名單與互動亮點，請市民期待今年的跨年晚會，更多活動資訊可追蹤官方粉絲專頁「嘉義+1 We Chiayi」。

