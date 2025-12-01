Ella瘦到胸部縮水？巡演笑淚摻雜 嘆人生最終目的是死亡

Ella巡演穿上性感禮服，但似乎瘦到上圍也縮水。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「Ella」陳嘉樺最近忙於「It‘s Me艾拉主意」巡演，明（2日）則將在台北出席公益活動，今天她分享多張巡演照片，其中包括身穿超級性感禮服，不過網友卻發現，Ella似乎瘦到胸部也縮水了。

談到演唱會，Ella對歌迷說：「謝謝你們陪我一起唱跳。」還說：「一起哭笑，把歡笑和眼淚都一起帶回家。」而前幾天Ella在演唱會上談到親人的一幕，真的讓台上台下都哭了。

Ella在演唱會上談到家人忍不住落淚。（翻攝自微博）

當天Ella的大姊、二姊還有弟弟，全都到了她杭州站的現場。不過她提到，父母因為身體因素，沒辦法飛去現場見證她的個人演唱會。Ella還提到，弟弟健康方面出了大問題，遭遇到很大的難關與低潮，當下她哭了，弟弟也在觀眾席哭慘了。

Ella的家人都到演唱會上為她加油，弟弟（後右）也哭了。（翻攝自微博）

Ella感性對歌迷說：「我相信很多在場的你們，一定家家有本難念的經，你們一定都遇過家裡有很低潮的事情對吧？但是如果我們從三維的一個世界拉開來到四維的一個角度去看這件事情，這些事情都會過去，它只是一個過程。我們人生最終的目的是什麼？就是死亡。我們的身體都會死去，我們的身體有一天會停止運作，可是我們的心靈、我們的意志，可以讓我們的生命更深更廣闊，我們選擇要過什麼樣的人生，是我們可以決定的。 」當下Ella還邀請全場的粉絲，一起為陳家人祝福。

