55歲「月亮公主」驚喜現身 凍齡合體金馬影后楊惠姗變這樣

孟庭葦提到楊惠姍是她追尋的榜樣。（麥帕思文化傳媒提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕55歲「月亮公主」孟庭葦日前於香港獲頒「2025華人榜MACA藝術成就獎」，久未公開露面的她再度站上舞台，狀態極佳、氣質如昔，典禮現場星光熠熠，而最令孟庭葦驚喜的是，上一屆MACA藝術成就獎得主、演藝圈重量級前輩「金馬影后」楊惠姗也參與此盛宴。

這項獎項旨在表彰在科學、藝術、人文等領域深耕多年，對世界持續產生正向影響的華人創作者。主辦單位肯定孟庭葦35年來在華語音樂中的代表性價值。從出道至今，她的作品跨越世代，也持續在全球華人社群中流傳，形成一種難以取代的文化記憶。

孟庭葦除了領獎也發表演講。（麥帕思文化傳媒提供）

在頒獎典禮上，孟庭葦以「音樂如河，流向人心」為題發表演講。除了感謝華人榜的肯定，也感念多年來在她生命中默默支持的朋友、夥伴與家人。她特別提到坐在台下的楊惠姗，稱這位亦師亦友的前輩，是她心中長年追尋的榜樣。

孟庭葦久違現身，逆齡姿態掀起熱議。（麥帕思文化傳媒提供）

她的歌曲是「流行回憶殺」，《風中有朵雨做的雲》、《你看你看月亮的臉》、《誰的眼淚在飛》、《冬季到台北來看雨》承載了整個世代的青春記憶，當被問及是否會在台舉辦演唱會？孟庭葦真誠地提到：「一直記得熱情的粉絲們，期待未來能有重逢的機會。」

