娛樂 音樂

《超偶》男星遭前輩霸凌「聲音很鳥」 當面回嗆細節曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕「靈氣歌手」林語菲日前參加世界閩南語青年歌手大賽，與1300多位歌唱好手激戰，最後榮獲世界12強歌手。比賽期間他在後台巧遇歌唱前輩，竟遭言語霸凌「還在唱女音噢，你聲音很鳥耶」，林語菲則堅定回擊：「很感恩父母給的獨一無二好嗓音，讓我始終堅持歌唱。」

林語菲海外參賽獲世界12強。（菲常動人文創提供）林語菲海外參賽獲世界12強。（菲常動人文創提供）

林語菲自《超偶2》脫穎而出，海豚音引發關注，日前參加《泉州電視第二屆海海人聲世界閩南語青年歌手大賽》，與來自世界各地的高手競爭，此次評審則包括金曲歌王蕭煌奇、台語歌王陳百潭等，林語菲最後選唱黃俊雄布袋戲神曲《西北風》，以空靈的歌聲配上演歌曲風，衝擊混搭驚艷全場。

林語菲表示，自己曾被問到都已經推出專輯了，為何還來參賽？ 他認為參加不同比賽，可以讓自己的歌唱熱血持續沸騰，很感謝這次有機會能夠參加國際賽事，「而且又是以閩南語發音，對我而言都是第一次初體驗。」

林語菲海外參賽獲世界12強。（菲常動人文創提供）林語菲海外參賽獲世界12強。（菲常動人文創提供）

此外，他也感嘆此次參賽在後台巧遇一位歌唱前輩，自己很禮貌的打招呼，該前輩竟直言：「你還在唱女音噢，你的聲音很鳥，你知道嗎！」雖然當下心情十分錯愕，但還是即時的整理好情緒，鎮定的回應前輩：「聲音是父母給予的，每個人都是獨一無二的，我很感謝能擁有這個歌聲，伴我在歌唱路上，堅持打拚至今！」說完後便一鞠躬離開。

林語菲海外參賽獲世界12強。（菲常動人文創提供）林語菲海外參賽獲世界12強。（菲常動人文創提供）

提及近況，林語菲目前正在輔仁大學宗教所攻讀第二個碩士學位，手上有4個廣播節目主持，偶爾也上電視談話節目，在浪LIVE的直播擁有眾多婆媽粉絲，曾在直播現場被打賞20萬的紅包，日前已在台北買房，晉升有殼族，明年也將推出新專輯，林語菲感恩表示很感謝粉絲們的力挺，讓他走出一片天。

