海裕芬爆收入掛蛋想開店 奇葩興趣直逼專業級

哈林庾澄慶（左４）主持《哈！真相大白了》邀（左起１、２、３）梁凱晴、林舒語、海裕芬，與（右起３、２、１）姚淳耀、吳東璿、陳勇孝上節目。（公視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕哈林庾澄慶主持的公視益智節目《哈！真相大白了》本週來賓陣容超強，包括海裕芬、林舒語、姚淳耀、梁凱晴，以及餐飲達人吳東璿、廚師陳勇孝等人。一道看似簡單的題目「耳屎到底需不需要手動清潔？」卻意外讓錄影現場笑聲炸裂，「國民姑姑」海裕芬更脫口自曝自己的超狂興趣是「幫人清耳屎」，震撼全場，哈林也笑到喊：「妳根本耳屎專家！」

事實上，海裕芬近期工作量明顯下滑。她10月出席公益活動時就坦言，自己演藝工作明顯減少，前陣子甚至掛蛋，萌念開采耳店其來有自，如今在錄影現場大聊挖耳屎心得，也展現反差魅力。

公視《哈！真相大白了》節目上（左起）海裕芬妙語如珠 逗梁凱晴、林舒語大笑。（公視提供）

海裕芬在節目中大方分享自己的「專業經驗」，透露一般照明工具不好夾，還特地去買「夾螺絲的迷你鑷子」來清耳屎。更驚人的是，她還被讚美過「妳幫忙掏耳屎好像一朵花在耳朵裡綻開」，語出令人瞬間腦補畫面，連哈林都忍不住抓頭：「妳這可以直接開新節目，叫《耳朵與我》！」

雖然海裕芬興致滿滿，但耳鼻喉科醫師也提醒，耳廓工具一定要消毒，最好以「吸耳屎」替代手動挖掘，以免傷害耳道。專家陳偉婷也科普：「耳屎本來就有保護功能，講話、咀嚼時會自動推進外耳道，不需要特別去挖。」

公視《哈！真相大白了》主持人哈林庾澄慶與海裕芬合影。（公視提供）

公視益智節目《哈！真相大白了》，姚淳耀、吳東璿、陳勇孝同上節目宣傳《星廚之戰》。（公視提供）

節目另一道題「朋友幫忙遛狗被狗咬傷路人，該由誰賠？」也讓一票來賓陷入天人交戰。梁凱晴先說「我覺得是狗要賠」，海裕芬更腦洞大開：「那讓路人咬狗一口！」全場瞬間笑翻。最後公布答案為「○」，法律專家梁家瑜解釋，依民法規定，造成傷害時必須由「動物的占有人」負賠償責任，因此該由幫忙遛狗的朋友負責。海裕芬聽完再度跳出驚人發言：「哇！那以後可以『借狗咬人』！」哈林立刻搖頭阻止：「只有妳會想到這一招啦！」

