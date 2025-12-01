自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

王心凌紐約開唱為香港默禱 歌迷點歌這一幕驚呆人

〔記者張釔泠／台北報導〕華語流行天后王心凌帶著「Sugar High 2.0」世界巡演正式前進美國東岸，於11/28晚間登上The Theater at Madison Square Garden（The Theater at MSG）開唱，成為首位在該場館開唱的華人女歌手，為這次美國巡演寫下具有指標性的里程碑。

王心凌前進紐約開唱。（天晴娛樂提供）王心凌前進紐約開唱。（天晴娛樂提供）

在演出不久後，王心凌以真摯的語氣說道：「在唱下一首歌之前，我想請大家和我一起做一件事。這兩天香港大埔的火災，真的很讓人震驚，也非常讓人心疼。現在是他們最艱難的時刻，讓我們一起為受難者和他們的家人靜默片刻。願這份安靜，能溫柔地陪伴他們穿過這段黑暗。」全場一同安靜默禱。

王心凌前進紐約開唱。（天晴娛樂提供）王心凌前進紐約開唱。（天晴娛樂提供）

演唱會上，王心凌分享了自己與紐約的深刻故事：「上一次來紐約，是二十年前了。那時候的工作量非常大，大概兩年裡發了五張專輯、拍了三部戲。我記得自己是在拍完《微笑 Pasta》之後，整個人都空了，好像失去了感受身邊人事物的能力。所以我跟當時的公司請了大約三週的假，遠遠飛到紐約，想讓自己按下暫停鍵、療癒那個被掏空的自己，回到正常人的生活。」

王心凌前進紐約開唱。（天晴娛樂提供）王心凌前進紐約開唱。（天晴娛樂提供）

她說那段獨自待在紐約的時間，讓她重新找回了很久沒有的自在呼吸的感覺，「二十年後，我帶著『Sugar High 2.0』、帶著音樂，也帶著更完整的自己，重新回到這座城市，來到 Madison Square Garden，謝謝你們今晚來到這裡，因為有你們，讓我在紐約的故事，多了全新的一頁。」全場觀眾報以最熱烈的掌聲回應，也讓這場紐約演唱會格外具有意義。

紐約歌迷非常熱情。（天晴娛樂提供）紐約歌迷非常熱情。（天晴娛樂提供）

紐約場最受矚目的，是在MSG登場的「點歌Part」，當王心凌向台下喊出「想聽什麼歌？」的瞬間，全場彷彿按下熱力開關，呼喊聲從四面八方湧起，音量之大宛如「點歌嘉年華」。

王心凌重返紐約，回想起當年。（天晴娛樂提供）王心凌重返紐約，回想起當年。（天晴娛樂提供）

王心凌也多次被紐約歌迷的熱情逗笑，不僅現場「抽歌單」，還走到台前親自確認點歌方向，紐約歌迷火力全開，點了滿滿一串期待度爆表的歌曲，包括《青春考卷》、《I Do》、《如果月亮會說話》、《喜歡你怎麼辦》、《明天見》等，每點一首，全場就再度掀起一次巨大歡呼，不少歌迷激動得站起來邊唱邊比心，場面令人難忘。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中