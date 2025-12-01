王心凌紐約開唱為香港默禱 歌迷點歌這一幕驚呆人

〔記者張釔泠／台北報導〕華語流行天后王心凌帶著「Sugar High 2.0」世界巡演正式前進美國東岸，於11/28晚間登上The Theater at Madison Square Garden（The Theater at MSG）開唱，成為首位在該場館開唱的華人女歌手，為這次美國巡演寫下具有指標性的里程碑。

王心凌前進紐約開唱。（天晴娛樂提供）

在演出不久後，王心凌以真摯的語氣說道：「在唱下一首歌之前，我想請大家和我一起做一件事。這兩天香港大埔的火災，真的很讓人震驚，也非常讓人心疼。現在是他們最艱難的時刻，讓我們一起為受難者和他們的家人靜默片刻。願這份安靜，能溫柔地陪伴他們穿過這段黑暗。」全場一同安靜默禱。

請繼續往下閱讀...

王心凌前進紐約開唱。（天晴娛樂提供）

演唱會上，王心凌分享了自己與紐約的深刻故事：「上一次來紐約，是二十年前了。那時候的工作量非常大，大概兩年裡發了五張專輯、拍了三部戲。我記得自己是在拍完《微笑 Pasta》之後，整個人都空了，好像失去了感受身邊人事物的能力。所以我跟當時的公司請了大約三週的假，遠遠飛到紐約，想讓自己按下暫停鍵、療癒那個被掏空的自己，回到正常人的生活。」

王心凌前進紐約開唱。（天晴娛樂提供）

她說那段獨自待在紐約的時間，讓她重新找回了很久沒有的自在呼吸的感覺，「二十年後，我帶著『Sugar High 2.0』、帶著音樂，也帶著更完整的自己，重新回到這座城市，來到 Madison Square Garden，謝謝你們今晚來到這裡，因為有你們，讓我在紐約的故事，多了全新的一頁。」全場觀眾報以最熱烈的掌聲回應，也讓這場紐約演唱會格外具有意義。

紐約歌迷非常熱情。（天晴娛樂提供）

紐約場最受矚目的，是在MSG登場的「點歌Part」，當王心凌向台下喊出「想聽什麼歌？」的瞬間，全場彷彿按下熱力開關，呼喊聲從四面八方湧起，音量之大宛如「點歌嘉年華」。

王心凌重返紐約，回想起當年。（天晴娛樂提供）

王心凌也多次被紐約歌迷的熱情逗笑，不僅現場「抽歌單」，還走到台前親自確認點歌方向，紐約歌迷火力全開，點了滿滿一串期待度爆表的歌曲，包括《青春考卷》、《I Do》、《如果月亮會說話》、《喜歡你怎麼辦》、《明天見》等，每點一首，全場就再度掀起一次巨大歡呼，不少歌迷激動得站起來邊唱邊比心，場面令人難忘。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法