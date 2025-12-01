白安見恩師李宗盛被交代「多長點肉」 私密約定提前曝光

〔記者陳慧玲／台北報導〕簡單生活節落幕，但現場及後台都有許多故事讓歌手們繼續回味。近期推出新專輯《星期八》的白安，昨在華山演出後台見到許久不見的恩師李宗盛，他也展現出長輩的關心與幽默，提醒白安「多長點肉」。

李宗盛（右）誇白安瀏海好看，但希望她增加一些體重。（相信音樂提供）

李宗盛昨晚擔任伍佰的嘉賓，兩人合唱《夢醒時分》和《台北孤兒》，氣氛嗨翻，白安剛好也是昨天在簡單生活節有演出，李宗盛在後台看到他笑說：「瀏海好看！但多長點肉吧，增重3公斤就好，身體要顧！傻傻。」兩人許久未見，除了話家常，也相約過年期間要一起吃頓飯，李宗盛對於能再次參加簡單生活節也感到非常開心。

距離白安首次在簡單生活節登台表演已經過了17年，能再次回到這個讓她下定決心成為創作歌手的舞台，白安相當開心。她說：「這個音樂節對我來說非常重要，從10幾歲到現在超過30歲，發現當你人生過了10年後，總會有新的契機，提醒你最剛開始做音樂的樣貌。」

白安重返簡單生活節舞台獻唱特別有感觸。（相信音樂提供）

昨天白安也特別重新改編選唱當年首次登上簡單生活節舞台時演出的歌曲《bird》，當年她就是因為這首歌驚艷全場，也因此被李宗盛相中，簽下唱片合約，此後李宗盛一路成為她的師父、恩師與伯樂。

白安告訴粉絲：「會參加音樂節的人，都是特別會生活的人，就像你們！」接下來她的「路邊野餐」巡迴演唱會將於明年1月25日於台北Zepp New Taipei、3月7日在高雄後台 Backstage Live開唱。

