「宇宙少女」雪娥12月首度來台！見面會寵粉細節公開

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國人氣女團宇宙少女於2016年成軍，成員雪娥以溫柔嗓音、穩定舞台與細膩情感著稱，她今（1）確定將首次以個人名義於12月21日來台舉辦粉絲見面會，是該團第一位登上台灣舞台的成員。

宇宙少女代表作《Secret》、《As You Wish》、《Save Me, Save You》等多次奪下音樂節目冠軍，其中雪娥擔任主唱核心，更以戲劇與 OST 演出展現多面向魅力。

請繼續往下閱讀...

雪娥見面會海報。（ULC Present、WEEKENDPLAN ENT提供）

螢幕上的她以冷豔酷帥著稱，直拍影片累積超過千萬瀏覽；但私下其實是害羞內向、暖心照顧團員、對粉絲誠懇真摯的典型I人；外冷內熱的反差魅力，讓她不僅深受女粉喜愛，也成為男粉心中的理想類型。

雪娥此次台灣行適逢她的生日與耶誕節前夕，被視為迎接宇宙少女明年十週年的溫暖前哨戰。對於這次能來台舉辦見面會，雪娥表示超級期待，特別錄製中文影片向粉絲打招呼，並親手練習書寫中文邀大家一起同樂，誠意十足。

雪娥親手練習書寫中文，邀大家一起同樂。（ULC Present、WEEKENDPLAN ENT提供）

主辦單位特別準備豐富粉絲福利，包含1對1合照、全場Hi-Touch等近距離互動環節；此外，今起至12月7日主辦單位也特別開啟線上表單，收集粉絲朋友們想對雪娥發問的問題，雪娥將在活動中親自回覆；活動售票可上Ticket Plus 遠大售票系統。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法