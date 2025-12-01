自由電子報
娛樂 最新消息

BL男神「先天唇顎裂」留疤：想躲起來 自招拍戲才開始容貌焦慮

〔記者李紹綾／台北報導〕温昇豪、張榕容、安心亞主演的整形外科醫療影集《整形過後》，網羅偶像圈與腐女圈心中三大天菜：「奶狗萌帥」洪暐哲、「BL男神」曾向鎮、「男團新星」禾雁凱，被網友封為《整形過後》的「養眼天菜陣容」。

曾向鎮在《整形過後》重現疤痕患者心境，自曝「長痘痘就焦慮」。（六魚文創提供）曾向鎮在《整形過後》重現疤痕患者心境，自曝「長痘痘就焦慮」。（六魚文創提供）

曾向鎮去年演出BL劇《某某》爆紅，他在《整形過後》飾演先天唇顎裂留下疤痕的「小康」，必須呈現「自卑與倔強並存」的複雜性格，他說：「嘴唇加上特化後的那一刻，真的會不想讓人看到自己的樣子，那種想躲起來的衝動是自然反應。」角色「小康」因外貌承受霸凌與惡意時的忍耐，與他個性也有相似之處，曾向鎮說：「出社會一定會遇到很多不合理的事情，有時站在對方角度想想，也就能理解了。」問及是否有過容貌焦慮？他老實回：「以前沒有，但現在拍戲突然長痘痘會很焦慮，因為會卡妝，但這算容貌焦慮嗎？」展現他認真可愛的一面。

ARKiS禾雁凱（左）戲劇初登場，加入《整形過後》「諮詢師聯盟」。（六魚文創提供）ARKiS禾雁凱（左）戲劇初登場，加入《整形過後》「諮詢師聯盟」。（六魚文創提供）

禾雁凱是男團ARKiS成員，他將戲劇初體驗獻給《整形過後》，劇中飾演「爵仕美」護理幫的成員之一「小安」。他坦言第一次拍戲壓力相當大：「一開始真的很緊張，在鏡頭前展現能量真的不容易，很佩服前輩的專業。」他特別喜歡與護理幫共同組成的「諮詢師聯盟」戲份，笑說：「每次跟另外兩位護理師對戲都超自然，像真的一起工作一樣，完全沒有在演戲。」至於未來有無想挑戰的角色？他直呼很好奇温昇豪飾演的整外神醫：「想要嘗試看看這種需要專業技能、氣場也很足的角色！」

