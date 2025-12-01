自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

全台首部「大體老師」職人劇上線 《以身相許》揭不為人知幕後

〔記者李紹綾／台北報導〕大愛電視2026年上半年推出三齣大愛劇《以身相許》、《臥龍好歲月》、《大愛街二巷》，主題涵蓋醫療職人、環保與人文，故事角色皆來自生活周遭的親友與鄰里，情節貼近日常、易引發共鳴。以真人真事為主軸的劇情，不再只是單純寫實，更讓議題自然融入故事，引起觀眾關注。

楊一展在《以身相許》飾演花蓮慈濟模擬醫學中心主任。（大愛電視提供）楊一展在《以身相許》飾演花蓮慈濟模擬醫學中心主任。（大愛電視提供）

三月底上檔的《以身相許》為醫療劇開闢全新題材，由徐國倫製作、徐輔軍執導，楊一展、黃姵嘉、楊銘威、范逸臣主演，是全台第一齣以大體捐贈為核心的醫療職人劇。劇情娓娓道出解剖學教授、遺體處理技術員與大體老師如何形塑醫學生的人文素養；透過捐贈者與家屬突破禁忌的歷程，呈現生命的價值與意義。

楊一展在《以身相許》飾演模擬醫學中心主任，一手開創捐贈流程。（大愛電視提供）楊一展在《以身相許》飾演模擬醫學中心主任，一手開創捐贈流程。（大愛電視提供）

《臥龍好歲月》於四月中旬播出，是罕見以環保回收為主題的劇集，故事背景在寸土寸金的大安區臥龍環保站。伊正與馬念先飾演情同父子的環保志工。伊正歷經人生起伏，在都會中的彈丸之地創立環保站；馬念先飾演的大老闆表面風光，卻仍感到匱乏。站內志工「人人有故事」，由《油蔴菜籽》金馬最佳女配角陳秋燕與兒子李永忻擔任雙製作，搭配超過40年資歷的導演余蒨蒨，促成石峰、蘇明明及雙金影后陳淑芳難得同台。

伊正在《臥龍好歲月》人生從天堂掉到谷底，一手創建環保站。（大愛電視提供）伊正在《臥龍好歲月》人生從天堂掉到谷底，一手創建環保站。（大愛電視提供）

余子嫣（左起）、謝其文、柯素雲、侯彥西、嚴正嵐、阮安妮、宋亭頤、邵奕玫、洪君昊、吳奕蓉、潘君侖演出《大愛街二巷》。（大愛電視提供）余子嫣（左起）、謝其文、柯素雲、侯彥西、嚴正嵐、阮安妮、宋亭頤、邵奕玫、洪君昊、吳奕蓉、潘君侖演出《大愛街二巷》。（大愛電視提供）

五月播出的《大愛街二巷》是台劇少見的情境喜劇，從家庭互動反映日常樣貌，呈現現代鄰里的各種挑戰。億萬票房導演葉天倫與擅長家庭題材的陳怡妤共同執導，由侯彥西、嚴正嵐以年輕夫妻視角，透過溫暖故事打造抵禦現實壓力的情感避風港。全家皆宜的劇情能引發共同話題，促進家庭與社區之間的交流與理解。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中