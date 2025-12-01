港星楊千嬅罵聲中開唱 陪伴宏福苑災民療傷

楊千嬅上個月29日起在紅館舉行一連6場《Live MY LIVE 2025》演唱會。（香港星島日報）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港宏福苑大火釀逾百死傷，搜救仍在持續，全港籠罩沉痛氣氛，多項娛樂活動因而喊卡，港星楊千嬅上個月29日起在紅館舉行一連6場《Live MY LIVE 2025》演唱會仍決定照常舉行，僅以取消花籃、捐首場收益與周邊盈利，以及撤除煙火特效等方式回應災情，此舉引發大批網友怒轟「眼中只有錢」，質疑國難當前仍堅持表演。

經歷大埔火災創痛之際，楊千嬅演唱會在肅穆而溫馨的氛圍中拉開一連6場序幕，這場原定歡慶出道30周年盛會，因應香港傷痛，轉化為一場療癒心靈的集體陪伴。演唱會前，楊千嬅及團隊率先捐出200萬港幣（約800萬台幣）幫助受影響災民，連日來的周邊產品，全數收益也予捐贈。

前晚首場演唱會，楊千嬅唱完演唱會主題曲《Live MY LIVE 》才降落跟觀眾打招呼。踏上熟悉久違長達7年舞台，她還沒說話先哽咽，接著強忍淚水說：「好想講只有兩個字『感恩』，人真是要學習感恩。活到半百，我以歌手身份、音樂方法去認識自己、領悟人生，30年後今日，我終於領悟到，要回饋所有支持我愛我的人。」最後希望陪伴宏福苑大火的災民療傷。

