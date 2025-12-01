自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

港星楊千嬅罵聲中開唱 陪伴宏福苑災民療傷

楊千嬅上個月29日起在紅館舉行一連6場《Live MY LIVE 2025》演唱會。（香港星島日報）楊千嬅上個月29日起在紅館舉行一連6場《Live MY LIVE 2025》演唱會。（香港星島日報）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港宏福苑大火釀逾百死傷，搜救仍在持續，全港籠罩沉痛氣氛，多項娛樂活動因而喊卡，港星楊千嬅上個月29日起在紅館舉行一連6場《Live MY LIVE 2025》演唱會仍決定照常舉行，僅以取消花籃、捐首場收益與周邊盈利，以及撤除煙火特效等方式回應災情，此舉引發大批網友怒轟「眼中只有錢」，質疑國難當前仍堅持表演。

經歷大埔火災創痛之際，楊千嬅演唱會在肅穆而溫馨的氛圍中拉開一連6場序幕，這場原定歡慶出道30周年盛會，因應香港傷痛，轉化為一場療癒心靈的集體陪伴。演唱會前，楊千嬅及團隊率先捐出200萬港幣（約800萬台幣）幫助受影響災民，連日來的周邊產品，全數收益也予捐贈。

前晚首場演唱會，楊千嬅唱完演唱會主題曲《Live MY LIVE 》才降落跟觀眾打招呼。踏上熟悉久違長達7年舞台，她還沒說話先哽咽，接著強忍淚水說：「好想講只有兩個字『感恩』，人真是要學習感恩。活到半百，我以歌手身份、音樂方法去認識自己、領悟人生，30年後今日，我終於領悟到，要回饋所有支持我愛我的人。」最後希望陪伴宏福苑大火的災民療傷。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中