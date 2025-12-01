自由電子報
娛樂 最新消息

林志穎「許願唱到70歲」 10年未拍戲...鬆口曝：好劇本出現了

林志穎10年未拍戲，鬆口曝好劇本出現了。（大樹藥局提供）林志穎10年未拍戲，鬆口曝好劇本出現了。（大樹藥局提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「小旋風」林志穎日前以一襲挺拔西裝亮相，正式宣布成為連鎖藥局代言人。提到自己的健康管理秘訣，他認為就是選對補給，讓身體保持最佳狀態，強調這次不只是代言，而是自己長期實踐的選擇。10年未拍戲的他，透露正在考慮一部喜歡的劇本，有望重返影視作品。

身兼藝人、賽車手與三個孩子爸爸多重身份的林志穎坦言，他的生活節奏總是「全速前進」，工作與家庭不斷切換，因此他始終認為健康活力的關鍵就是選對補給、保持最佳狀態。他最近在IG上分享參與法拉利賽道嘉年華的花絮，帥氣坐在F1跑車上的照片讓粉絲嗨翻。他透露，參加嘉年華主要是因為他對開車的興趣，並非賽車，且家人都知道這是他喜歡的事。為了維持體能，他近期都有透過小跑步讓自己多恢復一點，並注重養生。

林志穎期盼可以唱到70歲。（大樹藥局提供）林志穎期盼可以唱到70歲。（大樹藥局提供）

提到應對高強度表演的「體力一條龍」關鍵，林志穎分享，在演出前會暖身動一動，自己也盡量保持身體微熱，演出後身體流汗時更要特別注意，避免受涼。日前連續三週的音樂節演出中遇到大雨，但台下觀眾的熱情讓他忽略了雨勢。他最擔心的是看演唱會的粉絲沒有注意安全，他曾看過好幾次歌迷為了拍照而跌倒，因此他呼籲歌迷不用擔心，他會找好角度讓大家拍照；當然現在有代言的藥局為他準備了一日身體機能保健食品，讓他能夠在應對工作時候沒有後顧之憂。

談及粉絲，他曾遇到有歌迷追星追到好像不用睡覺，可以從晚上等到早上。但更讓他驚訝與感動的是，有男粉絲拿著他從出道以來的專輯、卡帶甚至黑膠等100多張作品，從很遠的地方專程來找他簽名。他感動地說：「這些追了他很久的粉絲，現在像朋友也像家人，看到他們有了小孩還帶著一起來追星，讓他感到十分溫馨。他也許下心願，希望能有機會跟大家一起唱到70歲。」

林志穎認為健康活力的關鍵就是選對補給、保持最佳狀態。（大樹藥局提供）林志穎認為健康活力的關鍵就是選對補給、保持最佳狀態。（大樹藥局提供）

在家庭方面，上週六為雙胞胎舉辦了10歲生日派對。他很開心孩子們能夠無憂無慮地成長。他也提到，兒子Jenson現在會關注其他藝人，還會幫他挑選照片。Jenson甚至參與了林志穎這次代言照片的挑選，並且會注意到家附近藥局店面的人型立牌，讓他心裡很開心，因為兒子會注意到爸爸的工作。

展望明年2026年，林志穎計畫將會與認識的藝人一起做10場以上的音樂巡演，主要的演出內容是將重新製作以前發行過、大家喜愛卻沒有機會聽到的音樂作品重新編曲演出，此外，他也正在計劃發行新的歌曲，自己也透露目前更有影視界人士接觸他，他正在考慮一個自己滿喜歡的劇本，可能有機會重返電影或戲劇作品。

