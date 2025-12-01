自由電子報
娛樂 最新消息

美女主播身材走鐘？鐵粉護航「她懷孕中」

鄭亦真 2026 主播桌曆首度「母女同框」。（中天電視提供）鄭亦真 2026 主播桌曆首度「母女同框」。（中天電視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中天新聞 2026 主播桌曆限量推出，今年以「You are the power」為年度 slogan，主播鄭亦真受訪時坦言，這句話對她而言是重要提醒，「不要輕忽自己的能力，即便是小小螺絲釘，也能在關鍵時刻發揮力量。你的聲音是會被聽見的、是具有正能量的！」她期許新的一年持續用真實、客觀的報導記錄時代，讓新聞成為推動社會進步的力量。回顧 2025，她也以一句話總結：「忘記背後、努力面前的，朝著標竿直跑。」

鄭亦真今年7月宣布懷孕，消息一出也吸引不少粉絲送上祝福。懷孕期間她依然堅守主播台，而網友們敏銳的觀察力更讓她印象深刻，在她尚未公開喜訊之前，就已有人在留言區猜測「是不是有好消息了」。隨著孕肚逐漸明顯，也曾有新網友誤以為她「有點胖，要注意飲食」，立刻被忠實粉絲護航：「主播懷孕中啦！」她透露播報期間常收到粉絲提醒她多喝水、多休息，「這份真誠陪伴讓我覺得非常溫暖。」

鄭亦真透露女兒胎名「小桃」，因懷孕時正逢水蜜桃盛產，加上她超愛吃桃子。（中天電視提供）鄭亦真透露女兒胎名「小桃」，因懷孕時正逢水蜜桃盛產，加上她超愛吃桃子。（中天電視提供）

今年桌曆拍攝，她首次與女兒「同框」，對她而言意義非凡，「剛好在歲末留下最溫馨、也最值得珍藏的紀錄。」踏入新聞圈 19 年，從大學剛畢業的少女到即將成為母親，她感嘆這段歷程彷彿人生縮影，更讓她體會生命的變化與力量。她也公開女兒可愛的胎名「小桃」，笑說因為懷孕時碰上水蜜桃盛產，加上自己非常愛吃桃子，因此一拍即合。至於正式名字，她與老公討論許久，不希望太常見，也不要太特殊造成負擔。她曾想過一個優雅的名字，但發現「念快一點很像流星雨」。

踏入新聞圈 19 年，鄭亦真迎來人生新篇章，準備升格當媽媽。（中天電視提供）踏入新聞圈 19 年，鄭亦真迎來人生新篇章，準備升格當媽媽。（中天電視提供）

談到即將開始的育兒生活，鄭亦真直言既期待又忐忑，目前仍難以想像生活變化，但肯定在家庭上的心力會比以往更多，同時也希望能繼續兼顧熱愛的新聞工作。她笑說最擔心的是睡眠不足會不會影響表現，不過在與老公討論分工後發現兩人作息剛好互補，「我是夜貓子，老公是早上六點準時起床的晨型人，剛好可以輪流照顧寶寶。」加上娘家、婆家都在台北，如果遇到突發狀況，雙方家人都是「神隊友」能即時支援，也讓她心安不少。

