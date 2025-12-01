宏福苑大火竹架成代罪羔羊？ 苦苓曝「一種」意見

香港宏福苑施工廠商疑似使用中國山東2家公司生產的防護網，且號稱有當地官方檢測機構出具的檢測報告，但檢測機構官網查不到這2家公司的報告。（歐新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港大埔宏福苑大火罹難人數逾百人，還有超過150人下落不明，這場惡火造成的傷亡令人痛心，今（1）日上午，作家苦苓在臉書以「竹架成了代罪羔羊」為題表示，香港大火許多「柯南」都痛斥是竹製的鷹架易燃惹禍，港府也隨即宣布將廢止竹製鷹架，似乎「禍首」已經定了。

不過苦苓也有不同看法，他舉出一下5項個人看法：

一、竹製鷹架並非香港獨創，台灣早年也都使用，並未出過大事，是這些年才改為鐵架。

二、香港因為地窄人稠，鐵架須要較大的機具搬運操作，頗為不便，故仍持續沿用竹架。

三、竹子當然是易燃品，但專家也說鐵架容易導熱，真要燒起來一點也不輸竹架，畫錯重點了！

四、關鍵是中國製防燃護網是否真的防燃？為什麼說是有通過檢驗、卻找不到任何文件？

五、但是「偉大祖國」怎麼會有錯？錯的一定是香港自己的——竹子！難怪港府急著「定調」「表忠」。

苦苓表示：「香港立法會只剩一種議員，媒體只剩一種聲音，那就只能究責到竹子啦，不然咧？」

