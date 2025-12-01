自由電子報
娛樂 電視

啦啦隊女神炸V字深溝！唯一台灣代表攻進韓國時尚圈

壯壯以深V馬甲搭配長版大衣，亮相聖水洞旗艦店。（壯壯提供）壯壯以深V馬甲搭配長版大衣，亮相聖水洞旗艦店。（壯壯提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕樂天桃猿啦啦隊團長「壯壯」沈立心，以台灣首位加盟南韓職業足球隊「水原FC」的啦啦隊外援身分，在韓國累積高人氣，被視為不少粉絲心中的啦啦隊女神。上月28日，她以唯一受邀的台灣嘉賓之姿，現身南韓首爾聖水洞 BLUE ELEPHANT 旗艦店開幕活動，踏上韓國時尚場合也成為全場注目焦點。

壯壯席捲韓國，台灣首位啦啦隊外援受邀聖水洞時尚活動引關注。（壯壯提供）壯壯席捲韓國，台灣首位啦啦隊外援受邀聖水洞時尚活動引關注。（壯壯提供）

壯壯談到這次受邀時笑說，收到邀請時既驚喜又期待：「能被邀請參加這麼盛大的活動，我真的覺得很榮幸。既然難得有這麼好的機會，我也決定要盛裝出席，不能丟臉呀。」她在韓國工作期間累積的跨文化經驗，也讓她與不同國家的創作者交流時更加自在。

壯壯亮相聖水洞BLUE ELEPHANT開幕，跨國人氣再度驗證。（壯壯提供）壯壯亮相聖水洞BLUE ELEPHANT開幕，跨國人氣再度驗證。（壯壯提供）

壯壯漫步在沉浸式光影空間中，身後的紅色雷射與巨型金屬裝置，呼應她的潮流造型。（壯壯提供）壯壯漫步在沉浸式光影空間中，身後的紅色雷射與巨型金屬裝置，呼應她的潮流造型。（壯壯提供）

她也分享，在現場和不同國家的創作者交流，讓他收穫不少：「每次參與國外的活動，都會遇到新的想法和能量，真的很開心能有這樣的體驗。」活動現場也提到品牌接下來在台灣的市場計畫，包括電商平台上線與預計於 2025 年 1 月於高雄推出快閃櫃位，讓台灣消費者能更容易接觸到相關產品與風格。

