別以為日本會就範！ 486先生酸中國錯估情勢

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本「平成歌姬」濱崎步原定11月29日在上海演出，不料舞台、燈光、排練全就位後，主辦以一句「不可抗力」喊卡粉絲全錯愕，但她沒有打退堂鼓，而是選擇唱完全場，更公開「無人演唱會」照片，大批鐵粉絲淚崩讚爆。

今（1）日上午，團購電商名人「486先生」陳延昶分析中國搞日本藝人那招，長年來都是用在台灣藝人身上的，只是中國錯估情勢，以為日本人也會就範，「其實中國用這招能成功，純粹是因台灣藝人素質本就特別低下，嚇一下膝蓋就軟了，且台灣人還會幫忙施壓政府。」

濱崎步昨晚在臉書曬出「無人演唱會」謝幕照，令粉絲淚崩。（翻攝自IG）

486先生表示，反觀日本藝人跟日本人，不只腰桿直挺挺，甚至還更加支持首相高市早苗，他說：「日本之所以強大，不是沒原因的。」

因日本首相高市早苗發表「台灣有事」相關言論，中國近期對日本發動大規模文化抵制，甚至發生日本歌手大槻真希在上海演唱到一半，遭工作人員強行「斷電」並趕下台的粗暴事件。此舉不僅引發日方強烈不滿，連中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進也看不下去，罕見發文批評這種做法「太過頭」、「不尊重」，直言「我們的對日制裁不缺這5分鐘」。

大槻真希日前在上海演出到一半，突被強制中斷、並被帶離舞台。（翻攝自X）

大槻真希上個月28日在上海參加「萬代南夢宮嘉年華」活動，正當她熱情演唱知名動畫《航海王》（ONE PIECE）片尾曲《memories》時，現場音樂與舞台螢幕突然中斷陷入一片漆黑。大槻真希一臉錯愕，隨即有工作人員上台拿走麥克風並與她交談，最後將她匆匆帶離舞台。事後主辦單位稱因「不可抗力因素」中止演出，並取消後續場次。

