陳揮文被離開19年《飛碟晚餐》 他揭職場冷酷現實

〔記者林南谷／台北報導〕資深媒體人陳揮文日前告別主持19年飛碟電台《飛碟晚餐》，透露自己是「被離職」，對此，團購電商名人「486先生」陳延昶表示這不是藍綠的問題，是職場最冷酷現實。

486先生指出，只要某一天你被認定「成本太高、風險太大」，中年人會瞬間被拔掉，他也分享個人4觀點：

一、資深不是護身符，或許是催命符，陳揮文這幾年風格很清楚：大砲、敢講、誰都罵，聽眾覺得爽，但老闆不一定覺得爽，因為在老闆眼裡，他已經變成「不可控風險」、「可能得罪金主」、「可能把核心聽眾罵走」。

二、中年人的危機：太貴、太硬、太難管理，取代陳揮文的是什麼？不是更強的主持人，而是新聞帶狀節目，「講明白，年輕主播、記者的成本只要他的三分之一甚至更低，這就是中年人的殘酷現實，你的薪水是年輕人的三倍，但你的產值有沒有三倍？如果沒有，你又難管理、又有個性，那結果就是：老闆不會留你，19年說停就停，連道別機會都沒有。」

三、中年的出路：降低風險+增加個人護城河，他舉40歲、50歲以上的上班族，要怎麼自保？包括不要在別人的地盤任性、中年沒有備用方案就是在冒險，好在陳揮文還有YouTube、還有抖內可收。

486先生認為陳揮文不是講不好，而是他已經不符合那個平台的風險邏輯，「這件事對所有中年人都是警訊，年資不是本錢，平台不是你的，體制內，沒有誰是不能被替換的；你唯一能靠的，是提高自己的不可取代性，讓自己強大到不需要看任何人臉色。」

