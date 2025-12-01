濱崎步上海演唱被取消 胡錫進：中國損失超過日方

濱崎步發文親證在「零觀眾」情況下，獨自完成上海演出，並從第一首歌唱到安可曲表演。（翻攝自濱崎步臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中日因「台灣有事」關係緊張，多位日籍藝人在中國演出被取消，天后濱崎步前晚上海演唱會臨時被取消，仍敬業對台下1萬4000空座位唱完整場並全程錄製，引起大批小粉紅不捨心疼。

對此，中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進逆風坦言這個時候取消，對中方損失可能已經超過對日方。胡錫進昨在微博發文談及濱崎步上海演唱會被取消，表示中國制裁日本是一步大棋，暫停日本藝人在中國演出，是其中的一部分。

請繼續往下閱讀...

胡錫進指出：「堅定支持這項大舉措，藝人在每個社會都有較大影響力，日本藝人因為高市早苗的惡劣對華態度受到牽連，會在日本社會內部增加對事情態嚴重性認知的發酵。」但他也表示這次對日制裁是長期，中方應盡可能實現每一具體措施在情理上的完整，而且減少中國機構和公眾的連帶損失。

而胡錫進也認為濱崎步演唱會「最後時刻」取消，確實也引來一些爭議，「演唱會定於週六舉行，到週五時圍繞它形成了特殊情形，這時候取消它，對我方的損失已經可能超過對日方的損失。」強調暫停中日演藝交流，不會設計得那麼細，需要各地自行做好，確保絕大部分壓力都指向日本方面，盡量減少對中方的反作用力。

相關新聞：濱崎步上海開唱突被喊卡 明年1月澳門站引關注

