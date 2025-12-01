自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

濱崎步上海演唱被取消 胡錫進：中國損失超過日方

濱崎步發文親證在「零觀眾」情況下，獨自完成上海演出，並從第一首歌唱到安可曲表演。（翻攝自濱崎步臉書）濱崎步發文親證在「零觀眾」情況下，獨自完成上海演出，並從第一首歌唱到安可曲表演。（翻攝自濱崎步臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中日因「台灣有事」關係緊張，多位日籍藝人在中國演出被取消，天后濱崎步前晚上海演唱會臨時被取消，仍敬業對台下1萬4000空座位唱完整場並全程錄製，引起大批小粉紅不捨心疼。

對此，中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進逆風坦言這個時候取消，對中方損失可能已經超過對日方。胡錫進昨在微博發文談及濱崎步上海演唱會被取消，表示中國制裁日本是一步大棋，暫停日本藝人在中國演出，是其中的一部分。

胡錫進指出：「堅定支持這項大舉措，藝人在每個社會都有較大影響力，日本藝人因為高市早苗的惡劣對華態度受到牽連，會在日本社會內部增加對事情態嚴重性認知的發酵。」但他也表示這次對日制裁是長期，中方應盡可能實現每一具體措施在情理上的完整，而且減少中國機構和公眾的連帶損失。

而胡錫進也認為濱崎步演唱會「最後時刻」取消，確實也引來一些爭議，「演唱會定於週六舉行，到週五時圍繞它形成了特殊情形，這時候取消它，對我方的損失已經可能超過對日方的損失。」強調暫停中日演藝交流，不會設計得那麼細，需要各地自行做好，確保絕大部分壓力都指向日本方面，盡量減少對中方的反作用力。

相關新聞：濱崎步上海開唱突被喊卡 明年1月澳門站引關注

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中