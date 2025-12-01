自由電子報
娛樂

黃敬平爆黃明志游泳偷渡柔佛海峽只需2分鐘 律師狂打臉

林智群一早截圖黃敬平在談話節目指新加坡與大馬新山之間僅隔柔佛海峽，距離不到1公里，「游2分鐘就能過去」畫面。（翻攝自東森財經新聞台）林智群一早截圖黃敬平在談話節目指新加坡與大馬新山之間僅隔柔佛海峽，距離不到1公里，「游2分鐘就能過去」畫面。（翻攝自東森財經新聞台）

〔娛樂頻道／綜合報導〕大馬歌手黃明志涉入「護理師女神」謝侑芯命案，一度失聯遭馬國全面通緝，上個月5日在律師陪同下投案並延扣6天，然而他失聯時身在何方眾說紛紜。

當時事件延燒時，國民黨桃園市議員、資深媒體人黃敬平在政論節目《57爆新聞》指出，新加坡與大馬新山之間僅隔柔佛海峽，距離不到1公里，直言「游2分鐘就能過去」，更稱邊防沒那麼嚴，表示黃明志確實有「偷渡」意圖。

黃敬平（右）上個月初在談話節目指黃明志欲自新山游泳偷渡至新加坡。（組合照，本報資料照、翻攝自YouTube）黃敬平（右）上個月初在談話節目指黃明志欲自新山游泳偷渡至新加坡。（組合照，本報資料照、翻攝自YouTube）

不料黃敬平論述，今（1）日上午被律師林智群狠狠打臉說：「800公尺自由式世界紀錄是7分32秒。」直接戳破黃敬平說法。

而該節目播出後在馬來西亞、新加坡的網路上瘋傳，引發新馬網友們強烈反彈，湧入留言區洗版嘲諷「游泳兩分鐘？你游給我看！」、「新加坡邊防嚴密到連鳥都難飛」、「根本胡說八道，偷渡應該是去泰國，不是新加坡！」還有人怒嗆：「講這種話的台灣來賓智商堪憂。」諷刺節目：「連地理都不及格！」另有新山居民直言：「我們這裡水流湍急，潮汐兇猛，不可能靠游泳過去。」

