娛樂 最新消息

濱崎步上海開唱突被喊卡 明年1月澳門站引關注

濱崎步昨晚在臉書發文親證在「零觀眾」情況下，獨自完成從第一首歌到安可曲表演。（翻攝自濱崎步臉書）濱崎步昨晚在臉書發文親證在「零觀眾」情況下，獨自完成從第一首歌到安可曲表演。（翻攝自濱崎步臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本歌姬濱崎步受中國「限日令」影響，上周六（29）日上海演唱會在前一天被喊停，昨晚她在臉書發文親自證實在「零觀眾」情況下，獨自完成從第一首歌到安可曲的表演，大批粉絲心碎又心疼。

濱崎步巡迴演出還剩明年1月10日的澳門站，也是她最後一站，不少歌迷憂心忡忡表示：「澳門站能順利舉行嗎？」、「會不會再發生零觀眾」，還有人說：「澳門演唱會若像上海舉行前夕突取消，會對濱崎步、工作人員以及歌迷造成混亂。」

「零觀眾」演出，濱崎步依然敬業。（翻攝自濱崎步臉書）「零觀眾」演出，濱崎步依然敬業。（翻攝自濱崎步臉書）

濱崎步昨在臉書寫下：「在收到取消演出的請求後，我們完成了整場演出。」透露所有舞者、樂團與工作人員以最真誠熱情的狀態全力投入，彷彿台下還坐著那1萬4000名的觀眾。

對於演出臨時取消，許多濱崎步粉絲急忙到場卻只能撲空，網路哀號一片，但粉絲仍狂讚濱崎步「唱給沒人聽，都唱到這種程度，太敬佩了」，更有網友喊話：「如果有錄影，拜託發行成特別場，我肯定買爆。」

