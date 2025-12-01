鄧紫棋為大埔宏福苑火災情緒失控 演唱會淚灑舞台

前晚鄧紫棋在中國廣西南寧舉行《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會，剛開場因心痛香港災情而情緒失控淚灑舞台。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕香港大埔宏福苑火災釀成重大傷亡，事件震驚全球，天后鄧紫棋心繫家鄉，日前宣布捐出100萬港幣（約400萬台幣）用作救援及災後重建工作。前晚（29日），她在中國廣西南寧舉行《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會，剛開場因心痛香港的災情而情緒失控淚灑舞台。

演唱會一開場，鄧紫棋已眼泛淚光，坦言：「我沒想到我今天的情緒來得這麼快。」哽咽對歌迷說，當問到大家「這2年過得好不好」時，自己便忍不住情緒。為了平復心情，她決定在演出開始時先將心裡話說出來。

鄧紫棋接著落淚以聲音顫抖地說：「這幾天……對於香港，是一個非常難過的​​​​日子，我不知道大家有多少人留意到新聞。」台下歌迷見狀，立即大喊「不要哭」、「加油」為她打氣。

接著鄧紫棋擦去眼淚後繼續分享：「我其實看到新聞的時候，我會覺得，每一天在這個地球上面真的都發生了很多很多的事情，但是，我們在這樣的時代把『I AM GLORIA』這個巡演帶來，其實就是希望能夠帶給大家力量。」

鄧紫棋表示，自己能做的或許不多，一直以來都希望透過音樂為大家的生活帶來力量，並鼓勵所有正在面對困難的人：「無論是真正在面對目前災難的朋友，還是每一個人在你們的人生當中面對著屬於你們自己的難處、你們的困難，我真的只想要知道，你們正在努力地、積極地、好好地活著。」

