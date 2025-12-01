（新碟快報）基哥經典神作《康斯坦汀：驅魔神探》本週搶攻大銀幕 UHD平裝版正式上架

〔記者許世穎／專題報導〕由「基哥」基努李維主演的經典神作《康斯坦汀：驅魔神探》上映滿20週年，本週即將重返全台大銀幕，該片正式推出4K UHD版本，先前包括內附精美贈品的「UHD+BD雙碟二十週年行家典藏鐵盒版」以及純收鐵盒的「UHD+BD雙碟二十週年典藏鐵盒版」，都在台賣得嚇嚇叫，目前平裝版本的「UHD+BD雙碟限定版」也已正式上架。

基努李維主演的《康斯坦汀：驅魔神探》上映滿20週年，將重返大銀幕。（華納兄弟提供）

該片描述基哥飾演的康斯坦汀生下來就能夠辨識藏身在人世間的混種天使和惡魔，為了逃避這種能力給他的折磨他曾嘗試結束自己的生命，失敗之後被放逐在天堂與地獄之間的人世間，希望能藉由向地球上的魔鬼爪牙宣戰得到救贖。

但是康斯坦汀逐漸對人類世界以及上帝感到失望，於是自甘墮落，成為一個唾棄英雄主義的墮落英雄。當一個懷疑他的能力的女警探（瑞秋懷茲 飾演）不得不找他幫忙調查她摯愛的雙胞胎姊妹的神秘死亡，他們就進入洛杉磯的地下，一個充滿妖魔和天使的世界尋求真相…。

電影《康斯坦汀：驅魔神探》推出UHD+BD雙碟限定版。（得利影視提供）

平裝版UHD+BD雙碟限定版同樣收錄全新的20週年特別收錄「二十年的詛咒：基努李維和導演法蘭西斯勞倫斯在鏡頭前重聚」，慶祝這部經典邪典電影上映20週年；還有導演編劇講評、刪減片段、另類結局。除了將影音商品帶回家收藏，電影本週五（5日）也將重返全台戲院，大銀幕小螢幕同步搶攻。

電影《曼谷淪陷》改編自知名恐怖生存遊戲，DVD正式在台推出。（得利影視提供）

改編自知名恐怖生存遊戲《Home Sweet Home》的電影《曼谷淪陷》也在台推出DVD，電影不僅忠實還原遊戲，也將骷髏巨人、女鬼貝兒等經典角色搬上大銀幕，並大幅升級武打動作與災難場面，讓觀眾在陰森詭譎的泰式驚悚中，還能感受腎上腺素狂飆的極限求生之戰。

台片《為我辦一場西式的喪禮》也推出DVD。（得利影視提供）

還有由金獎大師廖慶松聯手新銳導演游翰庭共同打造的台片《為我辦一場西式的喪禮》DVD也正式上架，電影集合張鈞甯、陳庭妮以及新銳演員郭品希、楊卓叡、邵奕玫、李振浩、黃聖球及詹子萱共同演出，是一部細膩刻畫青春，細細品味成長過程帶來疼痛的純愛之作。

