娛樂 最新消息

金雞獎內幕曝光！王晶評最年輕影帝易烊千璽「殘疾角色容易拿獎」

易烊千璽風光拿下金雞影帝。（翻攝自微博）易烊千璽風光拿下金雞影帝。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕出身自「TFBOYS」的易烊千璽11月15日拿下中國金雞獎影帝，剛過25歲生日的他憑藉電影《小小的我》中「劉春和」一角風光奪下最佳男主角，成為金雞獎史上最年輕影帝，香港導演王晶近日受訪除了聊起新科影帝，也爆出了演藝圈的評獎內幕。

易烊千璽挑戰腦性麻痺角色。（翻攝自微博）易烊千璽挑戰腦性麻痺角色。（翻攝自微博）

易烊千璽在《小小的我》中飾演腦性麻痺少年，王晶提到，易烊千璽近年在選角上專挑有難度的角色來演，「他這一次《小小的我》拿獎，演殘疾人拿獎，實在就是比較容易的」，畫面瘋傳立刻上了熱搜，不過也有人替易烊千璽抱屈，解釋王晶的完整意思是肯定他勇於挑戰這些角色，甚至還拿出《我的左腳》等經典電影來舉例，是肯定易烊千璽朝演技派邁進。

王晶揭秘演藝圈評獎內幕。（翻攝自微博）王晶揭秘演藝圈評獎內幕。（翻攝自微博）

在談到評審內幕時，王晶則表示，不一定每年、每個獎項都有「內幕」，但是他的父親確實遇過一個狀況，過去拍得最好的一部作品，所有人都認為應該拿最佳導演的，最後卻落空，「就沒了，被人家花錢『買走』。」兩年後隨便拍攝的一部片卻拿獎了，父親都不知道為什麼，王晶直言就是「補給他了」，揭露評獎制度存在人為控制的漏洞。

